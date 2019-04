Jak fotografować deszcz meteorów? Wskazówki przygotował Canon

Astrofotografia zyskuje na popularności wśród coraz większej grupy miłośników fotografii. Co więcej, w ostatnich latach nietypowe zjawiska na nieboskłonie rozpieszczały polskich entuzjastów astro-zjawisk. Blue Moon czy Kometa 46/P Wirtanten były widoczne również w Polsce.

Niezależnie od tego, czy chodzi o księżyc, gwiazdy czy różne astronomiczne zjawiska, nieustannie jesteśmy zafascynowani układem słonecznym i jego licznymi elementami. Zainteresowanie to zwiększyło się w ostatnich latach dzięki rozwojowi fotografii, która pozwala dostrzec i utrwalić znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Dla wielu pasjonatów astronomii fotografowanie nieba jest zarówno ekscytującym, jak i bardzo wymagającym wyzwaniem. Z kolejnym z nich będą mieli okazję zmierzyć się już za chwilę – czeka nas bowiem majowy deszcz meteorów z roju Akwaryd.

Kiedy można zaobserwować deszcz meteorów?

"W tym roku deszcz meteorów z roju Akwaryd powinien osiągnąć szczyt wczesnym rankiem 5 maja" – wyjaśnia Mike Cruise, prezes Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. "Z tym niezwykłym widowiskiem mamy do czynienia co roku na początku maja. Meteory pojawiają się z częstotliwością co kilka minut na południowo-wschodnim niebie".

Co to jest deszcz meteorów?

"Do deszczu meteorów z roju Akwaryd, podobnie jak innych tego typu zjawisk, dochodzi wtedy, gdy ziemia w swoim ruchu po orbicie przechodzi przez pozostałości komet i asteroid" – dodaje Mike Cruise. "Ziemia, przemieszczając się z prędkością do 30 km na sekundę, czasem spotyka na swej drodze małe ziarna piasku i pyłu, które zderzają się z ziemską atmosferą z ogromną prędkością. Wtedy dochodzi do spalenia się w atmosferze tego pyłu, co powoduje emisję jasnych smug światła, które wszyscy znamy jako meteory lub spadające gwiazdy. To naprawdę fantastyczne zjawisko, świetnie prezentujące się na fotografiach. Warto przy tym wiedzieć, że meteory te pochodzą z czasów, gdy powstawał nasz Układ Słoneczny".

The Centre of the Solar System - Cederberg Mountains, South Africa. Canon EOS RP

Jak przygotować się do fotografowania deszczu meteorów?

Fergus Kennedy, fotograf Canon, przedstawia pięć praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak uchwycić na zdjęciach nadchodzący deszcz meteorów.

Wybierz odpowiedni moment

"Choć deszcz meteorów nie jest zjawiskiem tak rzadkim, jak mogłoby się wydawać, to sfotografowanie któregoś z nich wymaga dłuższych przygotowań. 5 maja księżyc nie powinien świecić zbyt mocno (lub nawet nie powinien świecić wcale), dlatego jego jasność nie będzie przyćmiewać gwiazd i wybijać się na pierwszy plan. Przed przystąpieniem do fotografowania koniecznie upewnij się, w jakim położeniu będą w danym momencie księżyc i gwiazdy, ponieważ od nich zależna jest kompozycja twojego zdjęcia. Dzięki temu zaoszczędzisz dużo czasu na ustawienie się z aparatem i oczekiwanie na idealne ujęcie".

"Jeśli chcesz nadać dodatkowego wymiaru swojemu zdjęciu, możesz spróbować dwóch prostych zabiegów. Pierwszym z nich jest uchwycenie światła księżyca rozświetlającego krajobraz. Drugim, jeśli nie boisz się trudnych wyzwań, wkomponowanie w swoje zdjęcie bohatera. Jeśli zdecydujesz się na wariant z bohaterem, polecam użycie bezprzewodowej lampy błyskowej, np. Speedlite 430E III-RT z transmiterem ST-E3-RT. Pozwoli ona zamrozić ruch, wyzwalając tylko krótki błysk, dzięki czemu w żaden sposób nie zakłóci wykonywanego ujęcia".

Użyj aplikacji, aby zaplanować swoje zdjęcia

"Jest wiele precyzyjnych aplikacji, które dostarczą szczegółowych informacji na temat prognozowanej pogody, przewidywanego zachmurzenia czy wilgotności powietrza. Moją ulubioną jest PhotoPills, która potrafi dokładnie wskazać, gdzie w danej chwili znajdować się będą księżyc i gwiazdy. A dodatkowo informuje o najlepszych ustawieniach ekspozycji. Inną przydatną aplikacją jest Dark Sky[1], która zapewnia lokalne i dokładne informacje o pogodzie. Astrofotografia wymaga dużo cierpliwości, a założone plany fotograficzne nie zawsze da się zrealizować – nawet jeśli jest się dobrze przygotowanym. Aby zwiększyć szanse na świetne zdjęcie, spróbuj określić wcześniej warunki pogodowe, w których będziesz fotografować, szczególnie zachmurzenie. Jeśli zaś chodzi o obiektyw, wybierz jasny, szerokokątny, który doda twojemu ujęciu maksymalnie dużo głębi, np. Canon EF 24mm f/2.8L II USM".

Wybierz odpowiedni sprzęt

"Konstrukcja aparatu i jego właściwości wpływają na jakość zdjęcia. Aby uzyskać wspaniałe ujęcia Drogi Mlecznej podczas deszczu meteorów, wybierz pełnoklatkowy bezlusterkowiec, taki jak Canon EOS RP, lub lustrzankę z szerokokątnym obiektywem. Ja używam obiektywu EF 16-35mm f/2.8L III USM, który pozwala uchwycić szczegóły Drogi Mlecznej mimo szerokiego kąta. Aby zaś zmaksymalizować ekspozycję i uchwycić nocne niebo, radzę wykorzystać "szybki" obiektyw, najlepiej taki, którego przysłona zaczyna się od wartości f/2.8 lub mniejszej, co pozwala na dotarcie na matrycę dużej ilości światła".

"Ręczne ustawianie ostrości w ciemności może być trudne. Aby wyostrzyć zdjęcie na jasnej gwieździe, spróbuj użyć trybu Live View na ekranie aparatu. Ustawienie czasu migawki na około 30 sekund pozwoli uchwycić nawet słabsze, mniej widoczne gwiazdy. Warto upewnić się, czy ostrość ustawiona jest odpowiednio, powiększając centralny punkt zdjęcia przed jego wykonaniem. Znacznie łatwiej w tym wypadku jest fotografować lustrzankami cyfrowymi, ponieważ obraz widoczny jest zarówno w wizjerze, jak i na ekranie LCD. Ze względu na to, że pogoda i warunki oświetleniowe ulegają zmianie, być może do idealnych ustawień będziesz musiał dojść metodą prób i błędów, więc nie bój się regulować ustawień nawet dłuższy czas".

"Gdy stosujesz długie czasy naświetlania, upewnij się, że aparat jest pewnie zamocowany na stabilnym statywie (szczególnie, jeśli jest wietrznie). Zalecam użycie samowyzwalacza, np. ustawionego na 2 sekundy po naciśnięciu spustu migawki, aby uniknąć drgań spowodowanych jej wyzwoleniem. Warto również użyć wysokiej czułości ISO, około 3200. W efekcie może to spowodować konieczność delikatnej obróbki zdjęcia po jego wykonaniu, aby zminimalizować jego ziarnistość, ale dzięki tym ustawieniom z pewnością będziesz mógł uchwycić nocne niebo w niesamowitych szczegółach".

Fergus Kennedy - Kit bag.jpg

Wykorzystaj upływający czas

"Time-lapsy nocnego nieba, nazywane czasami star-lapsami, stanowią spektakularny dodatek do portfolio astronomicznych zdjęć. Tworzy się je po prostu łącząc serię statycznych ujęć, co pozwala pokazać upływ kilku godzin skompresowanych w kilka czy kilkanaście sekund filmu. Ponieważ meteory są wydarzeniem niecodziennym, dzięki ciągłemu robieniu zdjęć przez dłuższy czas będziesz miał większe szanse na uchwycenie kilku spadających gwiazd. Aby ulepszyć swoje kadry, umieść aparat na mocnym statywie i ustaw wykonanie jednego lub dwóch zdjęć na minutę, używając interwałometru. To urządzenie bądź to wbudowane w aparat, tak jak w przypadku EOS RP, gdzie można wybrać tryb zegarowy, bądź do kupienia jako wyposażenie dodatkowe, np. Canon TC-80N3. Zaawansowani fotografowie mogą do swoich time-lapsów wprowadzić element ruchu aparatu fotograficznego za pomocą automatycznego time-laps slidera lub elektronicznie sterowanej głowicy statywu obrotowo-uchylnego. Jeśli zdecydujesz się na fotografowanie z niewielkiej odległości od ziemi, obracany ekran LCD, który można ustawiać pod różnymi kątami, pomoże Ci łatwo kontrolować kompozycję kadru – połącz to z ultraszerokokątnym obiektywem, takim jak Canon EF 14mm f/2,8L II USM, a będziesz mógł płynnie rejestrować ruchy nocnego nieba".

Zatrzymaj otaczające cię piękno

"Zwróć uwagę na orientację księżyca i Drogi Mlecznej podczas planowania kadru i najlepiej jeszcze w ciągu dnia zapoznaj się z wszelkimi elementami krajobrazu, które chcesz w nim uwzględnić (lub z niego wykluczyć). Jeśli to możliwe, unikaj bliskości dróg i innych źródeł zanieczyszczenia światłem. Jeśli powietrze będzie przesycone wilgocią, mogą wystąpić problemy z kondensacją pary wodnej na obiektywie aparatu. Podłożenie pod obiektyw chemicznego ogrzewacza do rąk powinno złagodzić ten efekt. Na koniec, nie zapomnij zadbać także o własny komfort termiczny! Przebywanie nocą na zewnątrz przez trzy lub cztery godziny może być wyzwaniem samym w sobie, jeśli noc będzie chłodna".