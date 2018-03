Jak można zarabiać na fotografii?

Dla wielu osób przygoda z fotografią może oznaczać coś więcej, ukierunkowanie się na taki właśnie sposób zarabiania. Nie da się ukryć, że sporo fotografów wykorzystuje swój sprzęt i umiejętności w celach zarobkowych. Własna firma, agencja fotograficzna czy też działanie jako freelancer mogą się okazać całkiem intratnym zajęciem. W naszym artykule podpowiadamy, jakie kroki podjąć, aby zacząć zarabiać na robieniu zdjęć.

Zmiana nastawienia

Sporo osób zajmujących się amatorsko fotografią, może zauważyć, że ich prace są doceniane i chwalone przez innych. Dziś możemy promować się dzięki Instagramowi, wielu portalom internetowym. Ponadto każdy z nas ma szansę na wzięcie udziału w licznych konkursach. Sukcesy na obu płaszczyznach mogą motywować do tego, aby fotografię traktować jako coś więcej niż tylko wykonywanie zdjęć. Jeśli otworzymy się mentalnie na zmianę swego sposobu fotografowania, to być może będzie to dla nas pierwsza okazja do zarobku. Co jednak warto uczynić?

Zakup sprzętu

Choć powszechnie mówi się, że to nie aparat, lecz fotograf wykonuje zdjęcia, to jednak wiadomym jest, jakie są różnice między materiałami uzyskanymi z amatorskiego modelu a w pełni profesjonalnego. Praktycznie każdy zawodowy fotograf korzysta z lustrzanki cyfrowej lub też coraz bardziej popularnego bezlusterkowca. Jest to wysokiej jakości sprzęt z wymienną optyką, który sprawdzi się praktycznie w każdych warunkach. Choć możemy oczywiście próbować pracować na tańszym sprzęcie, to jednak pod pewnymi względami będziemy ograniczeni, a nasze prace słabsze od konkurencji. Na podstawowy zestaw fotograficzny należy wydać kilka, a zazwyczaj kilkanaście tysięcy złotych. Składa się na to body, czyli korpus aparatu, zestaw obiektywów, lampa błyskowa, akcesoria, statyw oraz wiele innych produktów. Warto poczytać poradnik o tym, jaka lustrzanka będzie dla nas najlepsza.

W fotografii ślubnej i reporterskiej zdaniem wielu osób podstawą w pracy są dwa pełnoklatkowe aparaty, obiektywy typu 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 i wydajna lampa błyskowa. Mowa tu jedynie o podstawowym zestawie, który z czasem będzie oczywiście rozwijany. Jednak fotografowie to nie tylko reporterzy ślubni. Wiele osób utrzymuje się z pracy w studio. Już sam ten fakt wymaga wyposażenia siedziby w odpowiedni sprzęt, a przy tym wynajęcie biura to comiesięczny koszt dla firmy. W wielu przypadkach zakup sprzętu fotograficznego, wyposażenia studia to wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Fotografia cyfrowa to także praca na urządzeniach komputerowych. Stworzone zdjęcia muszą zostać poddane obróbce graficznej. Zawodowy fotograf nie może pozwolić sobie na pracę na biurowym, typowym domowym modelu. Istnieje szereg laptopów, netbooków, które są specjalnie dostosowane do prac graficznych. W domowym biurze z pewnością przyda się nam wydajny komputer oraz monitor do obróbki graficznej. Taki monitor idealnie odzwierciedla rzeczywiste kolory, które uzyskane zostaną na wydrukowanym zdjęciu. Kiedy trudnimy się także samodzielnym drukowaniem obrazów, to konieczna będzie stosowna drukarka, której koszta zakupu czy eksploatacji nie będą niskie.

Mamy sprzęt, co dalej?

Umiejętności kadrowania i obróbki zdjęć to tylko połowa sukcesu. Przy ogromnej konkurencji na rynku, to nie klienci będą sami do nas przybywać, lecz my musimy dbać o ich pozyskanie. W tej materii liczy się przede wszystkim marketing. Bez odpowiedniej promocji, portfolio klienci nie będą mieć pojęcia, z kim mają do czynienia. W niektórych przypadkach nie liczą się same umiejętności fotograficzne, lecz sprzedażowe – trzeba po prostu sprzedać siebie, być lepszym od konkurencji.

Podstawą w tym zakresie jest idealna strona internetowa. To właśnie na niej możemy prezentować ciekawe opisy oraz swe dotychczasowe dokonania. Wybór najlepszych zdjęć sprawi, że potencjalni klienci będący nimi zachwyceni, szybciej zdecydują się na kontakt z nami. To oczywiście tylko fragment drogi do sukcesu. Dla wielu osób niezwykle istotne są media społecznościowe. Profil na Facebooku, Instagramie to według wielu podstawa. Nasze zdjęcia mogą zyskać o wiele większy zasięg, być komentowane, udostępnianie. O wiele łatwiej wtedy o klienta, modela lub modelkę do zdjęć. Całkiem dużo osób śledzi portale o tematyce fotograficznej, dlatego tworzenie na nich odpowiedniego portfolio będzie kolejną cegiełką. Przyjmuje się, że na takim portalu powinniśmy posiadać przynajmniej 30-40 zdjęć, dzięki czemu o wiele częściej zainteresujemy odbiorcę. Warto przy tym pamiętać, aby były to różnorodne fotografie, przez co nasi widzowie będą mieć pewność, że mamy wiele pomysłów na własne realizacje.

Kontakt z klientem

Mimo ery cyfryzacji nadal w wielu przypadkach zdobywanie klientów, zleceń odbywa się drogą pantoflową. Tyczy się to zwłaszcza fotografii ślubnej czy portretowej. Dlatego niezwykle ważny jest kontakt z klientem. Chyba dla każdej osoby miłym jest usłyszenie lub przeczytanie opinii: Polecam tego fotografa – ma niesamowity kontakt z modelką, jest zabawny i tworzy miłą atmosferę! Klienci dziś cenią sobie uprzejmych i kontaktowych fotografów, dzięki którym sesja przebiega sprawnie i w miłych warunkach. W związku z tym takie osoby polecają sobie nawzajem sprawdzonych fotografów. Warto zatem zawsze pozytywnie podchodzić do klienta, wsłuchać się w jego potrzeby, proponować ciekawe rozwiązania.

Pasja czy praca?

Dla wielu osób idealnym sposobem na zarobek jest fotografowanie ślubów. Na takie zlecenia składa się zarówno reportaż w kościele lub USC, jak i również zabawy weselnej. Ponadto większość młodych par zamawia dodatkowo sesje plenerowe, studyjne. Jeśli dołączymy do tego wywołanie zdjęć, albumy oraz kilka innych usług, to możemy na jednym zleceniu zarobić nawet kilka tysięcy złotych. Jednak fotografia ślubna nie jest dla każdego. Nie trzeba być ekspertem, by często dostrzec istotne różnice między zdjęciami pasjonata a kogoś, kto po prostu wykonuje swą pracę. Choć teoretycznie śluby gwarantują zarobek, to jednak są one idealne dla kogoś, kto cieszy się tym, co robi. Panuje tu raczej prosta zasada – nie lubisz ślubów, nie podejmuj się takiej pracy! Dla wielu osób może to być po prostu meczące, a końcowe efekty dla klienta nie będą zadowalające. Warto sobie zdawać sprawę z faktu, iż fotografia ślubna do prostej pracy nie należy. Dowodem tego może być choćby ten poradnik.

Z pewnością najważniejsze w fotografii jest wykonywanie tego, co się lubi. Jedne osoby o wiele lepiej sprawdzają się w fotografii produktowej, a inne w reportażach ślubnych czy sesjach zdjęciowych. Praca w ulubionych warunkach rzutować będzie potem na ciekawsze pomysły i ich realizację. Praktycznie w każdej dziedzinie na zawodowca czekają pieniądze. Po prostu trzeba wiedzieć, jak wykorzystać swą szansę.

Jaka praca dla fotografa?

Jako zawodowy fotograf możemy zdecydować się na dwie formy pracy: działalność samodzielna lub u wybranego pracodawcy. Oczywiście obie te opcje mają swe zalety i wady. Zacznijmy od pracy dla kogoś. Nie musimy martwić się tu żadnymi sprawami formalnymi, samodzielnym szukaniem klientów, opłacaniem wszelkich składek, faktur. Dostajemy umowę, z której jasno wiemy, ile powinniśmy zarobić w danym miesiącu. Niestety jesteśmy ograniczeni przez obowiązki narzucane nam przez szefostwo. Co prawda, w wolnych chwilach możemy pracować na własny rachunek, ale najczęściej koliduje to z naszym planem pracowniczym. Otrzymanie pracy w agencji czy firmie fotograficznej nie jest jednak prostą sprawą.

Inaczej zupełnie przedstawia się sytuacja z własną działalnością. Mamy tu o wiele większą swobodę, możliwości pracy. Sami sobie szukamy klientów i wybieramy najciekawsze zlecenia. W wielu sytuacjach możemy skorzystać z programów na dofinansowanie działalności początkujących przedsiębiorców, przez co już na starcie zyskamy spore odciążenie. Możemy zatrudniać sobie pomocników, specjalistów od marketingu, którzy zadbają o nowych klientów. Niestety, własna działalność to również dużo większa odpowiedzialność. Samodzielnie musimy załatwiać wszelkie sprawy urzędowe. Każdego miesiąca musimy opłacać ZUS, podatki, a przy własnym studio także czynsz za obiekt. Jeżeli nie będziemy mieć powodzenia u klientów, to musimy liczyć się z finansowymi stratami.

Jak wygląda typowy dzień pracy?

Wiele osób błędnie sądzi, że praca fotografa polega wyłącznie na tworzeniu zdjęć. Dziś większość zawodowych fotografów jest zarówno redaktorami jak i edytorami. Po skończonej pracy w terenie niezbędne jest zgranie zdjęć, ich selekcja, obróbka cyfrowa.

Nie da się ukryć, że każdy fotograf pracuje inaczej i w innym trybie. W większości przypadków to nie będzie ośmiogodzinny dzień pracy. Może być on zarówno o kilka godzin dłuższy jak i krótszy. Wystarczy tylko sobie wyobrazić reportaż ślubny – dojazd do klienta, praca w jego domu, reportaż w kościele lub USC, wykonywanie obowiązków na weselu, które często kończy się dopiero nad ranem. W ten oto sposób dzień pracy może trwać nawet kilkanaście godzin. Po powrocie konieczne jest zgranie zdjęć, ich selekcja, profesjonalna obróbka, która sama w sobie może zająć wiele godzin w tygodniu. W międzyczasie trzeba już starać się o nowych klientów lub wyruszyć na kolejny reportaż/pracować w studio.

Piszemy tutaj jedynie o fotografii ślubnej. Zupełnie inaczej wygląda praca w agencji lub działalność wolnego strzelca, który udaje się na wydarzenia muzyczne, sportowe, reportaże miejskie. W takim przypadku liczy się nie tylko refleks, lecz również błyskawiczna obróbka i przesłanie materiału do redakcji. Od takich działań zależy nasze powodzenie. W wielu miejscach praktykowana jest zasada – kto pierwszy, ten lepszy, dlatego wykonany i przesłany reportaż z manifestacji czy meczu nie jest gwarancją zakupu zdjęć przez portal, agencję czy redakcję.

W fotografii zarobkowej najważniejsze jest znalezienie czegoś odpowiedniego dla siebie. Pracować możemy w domu, studio, w plenerze, wybranych miejscach. Istotne jest połączenie własnych umiejętności zawodowych z marketingiem, pozyskiwaniem klienta. W ten oto sposób można realizować się fotograficznie, jednocześnie zarabiając na swojej pracy.