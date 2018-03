Jak nauczyć się robić lepsze zdjęcia?

Biuletyn szkoleniowy SwiatObrazu.pl: 05.03 - 19.03 Wkrótce rozpoczynają się nowe edycje e-kursów - ich krótki opis, elementy e-kursu cenę i datę rozpoczęcia umieściliśmy poniżej. Szczegóły, programy, informacje o dodatkach i ewentualnych promocjach czasowych znajdziecie w opisach szczegółowych, używając odpowiednich linków. Szczególną uwagę zwracamy na nowy e-kurs, którego pierwsza edycja właśnie się rozpoczęla i do któego można zapisać się jeszcze do 8.03.2018 r.: Jak robić zachwycające zdjęcia. Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących. 5.03.2018 r. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny e-kurs: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji. 14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 97.00 zł Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i torba Manfrotto ALLEGRA 8.03.2018 r. Fotografowanie ruchu W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie. 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia

dodatek: Zza kulis fotografowania sportowych pasji

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 89,00 zł 9.03.2018 r. Światło w fotografii Światło to najważniejszy element w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie. 4 lekcje w postaci e-booków w formacie pdf

dodatek: Światło w portrecie

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 97.00 zł 12.03.2018 r. Filmowanie aparatem i edycja wideo E-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje nauka filmowania aparatem cyfrowym. Omawiamy w nim zarówno kwestie sprzętowe (wybór aparatu, obiektywu, akcesoriów) i techniczne (formaty zapisów obrazu filmowego itp.) jak i warsztatowe oraz artystyczne. Następnie przechodzimy do edycji wideo ponieważ film nagrany aparatem jest tak naprawdę tylko surowcem. 24 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch

dodatek: Montaż filmowy

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 129.00 zł Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i torba Manfrotto Solo IV 14.03.2018 r. E-szkoła aktu Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego. Zdobędziesz te umiejętności uczestnicząc w e-kursie "E-szkoła aktu". 15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek promocyjny : e-kurs Studio fotograficzne dla początkujących o wartości 89 zł

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 290.00 zł 15.03.2018 r. Fotografia studyjna dla początkujących Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia. W studiu nie ma przypadków - każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany - a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów. 6 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas pracy w studio Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 89,00 zł 16.03.2018 r. Fotografowanie miasta nocą Każdy z Was pewnie nie raz był pod wrażeniem widoku nocnej panoramy miasta, widząc efektownie oświetlone budynki i rozświetlone arterie. Aż chciałoby się zatrzymać ten moment. Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. Niektóre z tych technik pozwalają też uzyskać zupełnie fantastyczne obrazy. Nasz e-kurs nauczy Was, jak łatwo i na jak wiele sposobów można uwiecznić duże skupiska miejskie po zapadnięciu zmroku. 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: e-book: Fotografia uliczna

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 85.00 zł Sprawdź promocję! Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i Manfrotto Allegra 19.03.2018 r. Fotografia i działalność gospodarcza Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele... Postanowiliśmy umożliwić usunięcie jednej z barier - niewiedzy, udostępniając e-kurs Fotografia i działalność gospodarcza i kierując go do osób, które nie mają ani wiedzy, ani doświadczenia w zakresie uwarunkowań, wymagań i ryzyk stających przed polskimi początkującymi przedsiębiorcami. 19 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny - Lekcja nr 20: wzory pism i umów dla fotografa z komentarzem

Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami

Cena: 290,00 zł