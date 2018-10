Jak obronić się przed fałszywymi oskarżeniami o nadużycia seksualne w świecie fotografii

Przez świat show-biznesu i polityki przetoczyła się fala oskarżeń o nadużycia seksualne, a temat molestowania w miejscach pracy nie schodzi z pierwszych stron gazet. Skandale nie ominęły również rynku fotograficznego - pisaliśmy choćby o oskarżeniach wobec: Nobuyoshi Araki, Mario Testino, Bruce Weber, Patrick Demarchelier.



Choć w zdecydowanej większości oskarżenia te okazują się niestety prawdą, dochodzi również do nadużyć. A podczas współpracy modelki z fotografem, szczególnie w przypadku fotografii aktu, nietrudno o dwuznaczne sytuacje. Jak zadbać o transparentną atmosferę podczas sesji i nie dopuścić do nieuzasadnionych ataków mówił fotograf David Bellemere.

David Bellemere to wybitny fotograf, który wybiera światło naturalne w fotografii mody, wysuwając na pierwszy plan postać delikatnej i zmysłowej kobiety. Choć bardzo ceni swoją prywatność - nie znajdziemy w Sieci wielu informacji związanych z ogólnie pojętym życiorysem, to na co dzień musi zmagać się z różnymi naśladowcami, którzy posługiwali się jego personaliami. A ostatnio został również oskarżony o "wymuszenie pocałunku" na modelce Victoria's Secret.