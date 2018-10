Jak oddycha las? Zobacz niezwykły film, który powstał przy porywistym wietrze

Istnieje spore ryzyko, że gdyby fotograf krajobrazowy podczas wykonywania zdjęć natknął się na zjawisko uchwycone w prezentowanym filmie, narażony byłby na atak serca. Film opublikowany przez The Weather Network, a nagrany podczas silnych wiatrów w lasach Sacre-Coeur w Kanadzie pokazuje jak „oddycha las”.

Choć lasy w przeciwieństwie do ludzi nie muszą wdychać i wydychać powietrza - wystarczy im fotosynteza, właśnie to wydaje się robić spód kanadyjskiego lasu. Podnosząca się w wyniku silnych podmuchów wiatru ściółka to podobno nie jest wyjątkowo rzadkie zjawisko. Choć w naszej redakcji nikt się z nim nie spotkał, to jednak zgodnie przyznajemy, że jest niezwykle fotogeniczne.