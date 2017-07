Jak powstało to zdjęcie?

Juul Kraijer wykonała to ujęcie z dobrze wyszkolonym pytonem, albionosem i modelką, z którą pracowała od lat. Chociaż modelka w pełni zaufała treserowi węża, nie było dla niej łatwe zadanie. Przez cały czas wykonywania zdjęć trener stał tuż za kadrem - gotów zabrać podopiecznego, gdyby coś poszło nie tak.

"Chciałam uniknąć pokazania śladu osobowości mojej modelki, ponieważ mogłoby to odwrócić uwagę od tego, co się dzieje na fotografii. To zdjęcie nigdy nie miało być portretem osoby. Chodzi o węża – on jest bohaterem, a dziewczyna jest tylko cokołem.