Jak powstało to zdjęcie? Zachowania płazów i gadów - finałowe fotografie konkursu Wildlife Photographer of the Year 2017

Niedawno cały świat zachwycał się zwycięskimi fotografiami w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017 i chociaż to konkurs skierowany do fotografów przyrody, to co roku budzi szerokie zainteresowanie na światowym rynku fotograficznym. Mamy przyjemność zaprezentować moc fotografii, promujących zrozumienie i świadome korzystanie ze świata przyrody, w postaci zdjęć i kulis ich powstawania pięciu finalistów konkursowej kategorii: " Zachowania płazów i gadów".

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Szybki strzał. Rodrigo Friscione Wyssmann, Meksyk Gdy Rodrigo zanurzył się, dwa krokodyle rzuciły się nagle na siebie, mniej niż metr od niego. Walka trwała sekundy, ale był to ten moment, o którym Rodrigo marzył od lat. Leżąc na dnie, z aparatem ustawionym w trybie zdjęć na tle światła, z lampami skierowanymi w dół, by zminimalizować rozproszenie, udało mu się uchwycić gwałtowność zwierzęcego zderzenia.