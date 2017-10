Jak powstało to zdjęcie? Zwierzęta w swoim środowisku - finałowe fotografie konkursu Wildlife Photographer of the Year 2017

Niedawno cały świat zachwycał się zwycięskimi fotografiami w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017 i chociaż to konkurs skierowany do fotografów przyrody, to co roku budzi szerokie zainteresowanie na światowym rynku fotograficznym. Mamy przyjemność zaprezentować moc fotografii, promująych zrozumienie i świadome korzystanie ze świata przyrody, w postaci zdjęć i kulis ich powstawania pięciu finalistów konkursowej kategorii: "Zwierzęta w swoim środowisku".

Wielkość monarchów. Jaime Rojo, Hiszpania Jaimie niejednokrotnie był świadkiem spektakularnego konwentu motyli znanych pod nazwą "paź królowej", jednak tym razem mógł obserwować zebranie aż do zmierzchu. "Musiałem biegać pod górę ścigając ostatnie strzępy światła, a wokół mnie drzewa drżały od ilości motyli" - mówi Jaime. Najlepsze zdjęcie, ukoronowanie wielu wciśnięć spustu migawki udało się zrobić, gdy jeden motyl rozłożył swe pomarańczowe skrzydła, a reszta podążyła za nim wypełniając kadr.