Jak powstało to zdjęcie?

Zdjęcie powstało w Katowicach (okolice Spodka) w kwietniu 2017 roku. Spędziłam w tym mieście kilka godzin. Nie miałam specjalnie żadnego pomysłu na sesję. Miasto mnie ciekawiło – kilkakrotnie przez nie przejeżdżałam, ale nigdy nie miałam czasu, by się w nim zatrzymać. To miejsce interesujące fotograficznie: linie, schody, architektura itp. - mówi autorka kolejnej fotografii z cyklu "Jak powstało to zdjęcie", Mirka Szewczyk.

Napotkane trudności Pogoda nie była sprzyjająca, często padało, chwytałam chwile bez deszczu. Brak dobrego światła, dlatego konwersja do bw.