Jak powstało to zdjęcie? Czarno-białe finałowe fotografie konkursu Wildlife Photographer of the Year 2017

Ostatnio cały świat zachwycał się zwycięskimi fotografiami w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017 i chociaż to konkurs skierowany do fotografów przyrody, to co roku budzi szerokie zainteresowanie na światowym rynku fotograficznym. Mamy przyjemność zaprezentować moc fotografii, promujących zrozumienie i świadome korzystanie ze świata przyrody, w postaci zdjęć i kulis ich powstawania pięciu finalistów konkursowej kategorii: "Czerń i biel".

Przerwa zimowa. Mats Andersson, Szwecja