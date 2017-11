Jak powstało to zdjęcie? Nasze środowisko - finałowe fotografie konkursu Wildlife Photographer of the Year 2017

Ostatnio cały świat zachwycał się zwycięskimi fotografiami w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017 i chociaż to konkurs skierowany do fotografów przyrody, to co roku budzi szerokie zainteresowanie na światowym rynku fotograficznym. Mamy przyjemność zaprezentować moc fotografii, promujących zrozumienie i świadome korzystanie ze świata przyrody, w postaci zdjęć i kulis ich powstawania pięciu finalistów konkursowej kategorii: "Środowisko".

Arktyczny blues. Reiner Leifried, Niemcy Na tle śnieżnego krajobrazu, błękitne światło arktycznej zimy stworzyło hipnotyczną atmosferę. Widząc tę scenę Reiner uniósł aparat chcąc uchwycić "spokój z niekończącym się widokiem". Używajac gładkiej fali tworzonej przez statek, uwieczniając scenę, sfotografował wodę przypominającą fałdy satyny. Reklama

Svalbard ma dwa sezony zimowe, ciemny i jasny. Od listopada do lutego dominuje ciemność, okresowo wypełniająca krajobraz niebieskim światłem - powstającym, gdy resztki światła odbijają się od morza i śniegu. Od marca do maja słończe powraca delikatnie rozgrzewając biały, zimowy krajobraz. Specyfikacja techniczna: Nikon D810; obiektyw14–24mm f2.8 na 24mm; 1/500 sek.; f/8 (−1 e/v); ISO 1000.