Jak powstało to zdjęcie? Portrety zwierząt - finałowe fotografie konkursu Wildlife Photographer of the Year 2017

Niedawno cały świat zachwycał się zwycięskimi fotografiami w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017 i chociaż to konkurs skierowany do fotografów przyrody, to co roku budzi szerokie zainteresowanie na światowym rynku fotograficznym. Mamy przyjemność zaprezentować moc fotografii, promujących zrozumienie i świadome korzystanie ze świata przyrody, w postaci zdjęć i kulis ich powstawania pięciu finalistów konkursowej kategorii: "Portrety zwierząt".

Wygląd wieloryba. Wade Hughes, Australia

Samica humbaka wielokrotnie podpływała do Wade’a, przyglądając mu się szeroko otwartym okiem. Niedawno miała młode i prawdpodobnie sprawdzała, czy Wade stanowi dla nich jakiekolwiek zagrożenie. "Tym portretem z bliska chciałem uchwycić to coś w jej spojrzeniu, tę intensywność i inteligencję" – mówi Wade. Okrągłe blizny na wielorybich pąklach są dowodem, że te ssaki są niezwykle długowieczne. Ich długość życia – 60 - 70 lat – jest podobna do naszej. Ciepłe wody wokół Vava’u to zimowe terytorium rozmnażania dla wielorybów. Za kilka tygodni matki poprowadzą swoje młode na odległość ponad 5 000 kilometrów do bogatych w kryle wód Antarktyki. Specyfikacja techniczna: Canon 5D; obiektyw 24–105mm f4; 1/250 sek; f/8; ISO 400; obudowa Nauticam.