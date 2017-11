Jak powstało to zdjęcie? Reportaż - finałowe fotografie konkursu Wildlife Photographer of the Year 2017

Ponad miesiąc temu cały świat zachwycał się zwycięskimi fotografiami w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017 i chociaż to konkurs skierowany do fotografów przyrody, to co roku budzi szerokie zainteresowanie na rynku fotograficznym. Mamy przyjemność zaprezentować zdjęcia finalistów konkursowej kategorii "Reportaż - pojedyncze zdjęcie", promujące zrozumienie i świadome korzystanie ze świata przyrody, oraz kulisy powstawania tych fotografii.

Dziecko lasu deszczowego. Charlie Hamilton James, Anglia Charlie pracował z plemieniem Machiguenga, kiedy natknął się na Yoinę i jej małą tamarynę. Każdego dnia, gdy dziewczynka szła pływać, brała małpkę ze sobą. "Nie mam pojęcia dlaczego – mówi Charlie. – Tamaryna nienawidziła tego i przez cały czas wspinała się na głowę Yoiny, by uniknąć wody". Plemię Yoiny od pokoleń zamieszkuje chroniony las deszczowy Yomibato. Zyskało prawo do polowania na zwierzęta (bez broni palnej) w celu pozyskiwania żywności. Plemię uważa siebie za część natury i bierze tylko tyle, ile potrzeba, by zapewnić przetrwanie swoje i lasu. Kiedy małpy opiekujące się młodymi są zabijane, młode często zatrzymuje się jako zwierzęta domowe. Specyfikacja techniczna: Canon EOS-1D X; obiektyw 85mm f1.2; 1/640 sek.; f/1.4; ISO 200.