Jak powstało to zdjęcie? Zachowania ptaków - finałowe fotografie konkursu Wildlife Photographer of the Year 2017

Niedawno cały świat zachwycał się zwycięskimi fotografiami w konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017 i chociaż to konkurs skierowany do fotografów przyrody, to co roku budzi szerokie zainteresowanie na światowym rynku fotograficznym. Mamy przyjemność zaprezentować moc fotografii, promujących zrozumienie i świadome korzystanie ze świata przyrody, w postaci zdjęć i kulis ich powstawania pięciu finalistów konkursowej kategorii: " Zachowania ptaków".

Niejadki. Daniel Rosengren, Szwecja Daniel po raz pierwszy dostrzegł marabuty, kiedy cierpliwie czekał na uboczu obserwując, jak grupa sępów żywi się tuszą zebry. Chcąc wykorzystać sytuację szybko założył aparat i wycofał się do pobliskiej ściany, by poczekać na okazję do dogodnego ujęcia. Wkrótce potem sępy opuściły padlinę, a ich miejsce zastąpiły marabuty rozpoczynające ucztę.