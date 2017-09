Jak powstało to zdjęcie? Zorza polarna w obiektywie Rafała Nowosielskiego

6 września Słońce wyemitowało dwa silne rozbłyski, a jeden z nich był najmocniejszy od 10 lat. W kolejnych dniach pojawiły się silniejsze niż zazwyczaj zorze polarne, w tym nad Polską. 8 września w Ełku zachwycające zjawisko uchwycił Rafał Nowosielski, który redakcji SwiatObrazu.pl zdradził kulisy powstania zdjęć.

Szybka pobudka o 1:00 w nocy po telefonie od znajomego foto-maniaka zórz polarnych z Poznania, ekspresowa mobilizacja i wyjazd we wcześniej upatrzone miejsce z widokiem na północny nieboskłon. Tuż po rozstawieniu statywu i pierwszym kontrolnym kadrze okazało się, ze już mam uchwycone kolory Zorzy!

