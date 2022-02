Jak przygotować się na sesję noworodkową? Czy są jakieś specjalne wymagania? Kiedy zazwyczaj się ją wykonuje? Z tymi pytaniami borykają się świeżo upieczeni rodzice, którzy planują utrwalić jakże ulotne pierwsze chwile swojego dziecka. Wychodząc naprzeciw waszym pytaniom, postanowiliśmy nieco głębiej przyjrzeć się temu, jak wygląda sesja fotograficzna dla noworodka, a co za tym idzie, odpowiednio się do niej przygotować.

Jak wygląda sesja noworodka?

Sesja noworodka zazwyczaj trwa 3-4 godziny. Dlaczego tak długo? Zmiana pieluchy, karmienie, usypianie, uspokajanie, zmiana ubranka - to wszystko wymaga czasu. Dlatego też wielu fotografów zaleca po pierwsze zacząć sesję z rana, po drugie zarezerwować sobie sporo czasu na nią. Oczywistością jest, że nasz maluch nie zapozuje samodzielnie do zdjęcia, dlatego też trzeba go odpowiednio ustawić, a fotograf też musi odpowiednio się przygotować do każdego ujęcia. Niestety, jako rodzice musicie wykazać się nieco cierpliwością i spokojem, co niewątpliwie ma przełożenie spokój malucha. Nie warto się denerwować, kiedy maluszek nie chce spać, to naprawdę jest normalne i nie ma powodu do stresu.

Kiedy zazwyczaj wykonuje się sesję noworodkową?

Sesja noworodkowa zazwyczaj wykonywana jest w pierwszych dwóch tygodniach życia, aczkolwiek może ona być też wykonana później. Chodzi o to, że w tym okresie dziecko nieco więcej naturalnie śpi oraz często ma mniej problemów z brzuszkiem, przez co przebieg sesji jest bardziej płynny. Warto jednak uwzględnić wcześniej termin u fotografa, gdyż on również może w danym dniu nie móc fizycznie znaleźć czasu na spokojne przeprowadzenie sesji.

Dlaczego warto przeprowadzić sesję zdjęciową noworodka?

Między innymi dlatego, że w ten sposób możemy na całe życie utrwalić przepiękne chwile spędzone z naszym dzieckiem. Fotografia noworodka pozwala utrwalić też szereg detali, których na co dzień nie jesteśmy w stanie zauważyć, takie jak na przykład delikatne paznokcie naszego maluszka. Fotografia noworodka może też być wspaniałym prezentem dla naszych bliskich, czyli dziadków czy też rodziców chrzestnych naszego dziecka, dlatego też warto rozważyć jej wykonanie.

Jakie są koszty takiej sesji?

Jeżeli chodzi o koszty, to wahają się one pomiędzy 340 a 560 złotych, w najtańszej opcji mamy 6 zdjęć elektronicznych wykonanych w dwóch aranżacjach, w najdroższej 20 zdjęć elektronicznych oraz drukowanych w 4-5 stylizacjach, oraz jeden fotoobraz. Ponadto do każdej sesji można dokupić zdjęcia i fotoobraz.

Zalety sesji dla noworodka

Sesja noworodkowa to wbrew pozorom nie tylko zwykłe wykonanie fotografii naszego maluszka, to przede wszystkim utrwalenie ulotnych chwil z jego początkowego okresu życia. Jest to coś, co szybko przemija, a fotografie wykonane wtedy będą nam przypominać całe życie o tych pięknych momentach. Będą one także świetnym prezentem na przykład dla dziadków, przypominającym im o kochanym wnuczku lub wnuczce. Mówiąc wprost, sprawią one, że zarówno my, jak i wiele innych osób będziemy szczęśliwi, a o to przecież w tym wszystkim chodzi.