Jak robić dobre zdjęcia z drona? Poradnik dla początkujących

Wykorzystanie drona pozwala na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów z lotu ptaka. Ujęcie odpowiedniej perspektywy powoduje, że są one niezwykle malownicze, a zarazem dynamiczne. Wymaga to jednak połączenia praktyki oraz odpowiednej umiejętności. Należy również pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. W czasie lotu operator musi mieć całkowitą kontrolę nad dronem, nie tracić go z oczu oraz nie schodzić nisko zabudowań i miejsc, w których przebywają ludzie czy zwierzęta. Jak zrobić dobre zdjęcie z drona?

Wybierz drona dostosowanego do swoich potrzeb Z roku na rok drony z kamerą stają się coraz bardziej popularne, a ich rynek nieustannie rozwija się, oferując nam niezwykle dużą gamę wyboru. Ważne jest, aby spośród nich wybrać ten, który będzie odpowiadał naszym potrzebom. W tym celu należy zastanowić się, w jakich celach oraz kiedy będziemy korzystać z urządzenia. Jeżeli nasze urządzenie będzie często zabierane w podróże, doskonale sprawdzi się tu DJI Mini 2. W przypadku kręcenia filmów zawodowo, zdecydowanie lepszym wyborem będzie DJI Mavic Pro 2. Uwagę należy zwrócić także na rozmiar karty pamięci oraz dobór odpowiedniego obiektywu. Dobra lokalizacja Dobra lokalizacja to klucz do sukcesu. Szacuje się bowiem, że uzyskanie wysokiej jakości zdjęcia zależy w 70% od doboru odpowiedniego miejsca, a jedynie w 30% od samego ujęcia z powietrza. Znalezienie odpowiedniego miejsca do robienia zdjęć oraz filmów jest zatem kluczowe. Bardzo pomocne może okazać się tutaj Google Earth. Dzięki zdjęciom satelitarnym bez problemu wybierzemy nasze miejsce docelowe, w które udamy się naszym dronem z kamerą. Warto także dołączyć do grup na Facebooku, gdzie zainteresowani podpowiedzą nam, co warto fotografować. Nie lekceważ pogody oraz światła Podczas robienia zdjęć dronem, a następnie zapisywaniu ich na karcie pamięci, niezwykle duże znaczenie ma pora dnia oraz pogoda. Musimy starać się, aby nasze zdjęcia i filmy powstawały o tzw. "złotych godzinach", czyli o świcie lub pod wieczór. To właśnie wtedy światło będzie najbardziej interesujące, a to z kolei przełoży się na wyraziste kolory naszego zdjęcia. Pamiętajmy także, aby nie robić zdjęć "pod światło", ale zgodnie z kierunkiem jego padania. Przed każdym lotem należy sprawdzić także pogodę. Format RAW i niższe ISO Dobre zdjęcia najlepiej robić w formacie RAW. Mimo tego, że JPEG ma swoje zalety, w tym przypadku RAW sprawdzi się znacznie lepiej. Dzięki takiemu formatowi znaczniej łatwiej edytujemy zdjęcia. Łatwiejsze będzie także wydobywanie detali - zarówno tych podświetlonych, jak i zacienionych. Niższe ISO to z kolei brak ryzyka, że na naszych zdjęciach pojawią się szumy. Te i wiele innych opcji oferuje nam DJI Mini 2. Kompozycja - podstawa dobrych zdjęć Używając dronów z kamerą musimy pamiętać także o dobrej kompozycji - układzie elementów znajdujących się na fotografii. Niewłaściwa kompozycja skutecznie może bowiem zniszczyć nasze zdjęcie wykonane DJI Mini 2 czy innym, dobrym dronem. Techniki wykorzystywane podczas robienia zdjęć dronem to: Centrum . Najważniejszy obiekt znajduje się wówczas na środku obrazu.

. Najważniejszy obiekt znajduje się wówczas na środku obrazu. Symetria . Jedna połowa z zdjęcia jest odbiciem lustrzanym drugiej.

. Jedna połowa z zdjęcia jest odbiciem lustrzanym drugiej. Kadrowanie . Jest to blokowanie części obiektu, aby lepiej kadrować obraz.

. Jest to blokowanie części obiektu, aby lepiej kadrować obraz. Zasada trójpodziału . Jest to podzielenie obrazu na dziewięć części za pomocą dwóch poziomych oraz dwóch pionowych linii. Najważniejszy obiekt powinien znajdować się na przecięciu linii lub wzdłuż linii.

. Jest to podzielenie obrazu na dziewięć części za pomocą dwóch poziomych oraz dwóch pionowych linii. Najważniejszy obiekt powinien znajdować się na przecięciu linii lub wzdłuż linii. Linia diagonalna. Jest to przekątna obrazu, która dzieli scenę na dwie równe części. Wszystkie wyżej wymienione zasady są najważniejszymi podczas tworzenia zdjęć z drona. Pamiętajmy, aby używać karty pamięci i wszystkie obrazy na niej zapisywać. W ten sposób będziemy mogli zgrać je bez problemu do komputera czy telefonu oraz ulepszyć poprzez edycję.

Autor: Artykuł Partnera