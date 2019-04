Jak robić lepsze zdjęcia? Fotografka Lindsay Adler udziela 3 ekspresowych wskazówek

Lindsay Adler, mając lat 13, zrobiła kilka zdjęć na rodzinnych wakacjach, opublikowanych następnie w czasopiśmie podróżniczym i kalendarzu – i to były jej pierwsze zarobione pieniądze. Zawodowym fotografem stała się, zakładając firmę w wieku 15 lat. Zaczęła od portretów, ślubów, a podczas studiów na Syracuse University odkryła swoją miłość do fotografii mody. Czytała każdą książkę o fotografii, którą mogła dostać, oglądała filmy instruktażowe i brała udział w warsztatach. Obecnie jest autorką pięciu książek poświęconych wykonywaniu zdjęć i nieustająco pracuje nad nowymi sposobami dzielenia się swoją pasją i wiedzą z innymi. Prezentujemy jej krótkie rady.

Techniki fotograficzne są wyłącznie narzędziami, dzięki którym wyrażasz swój pomysł. Zawsze zaczynaj od koncepcji lub celu wykonania zdjęcia. Zadaj sobie proste pytania: Po co robisz to zdjęcie? Jak emocje ma wywołać u widza? Dopiero gdy masz już pomysł, możesz szukać technik i narzędzi, które pomogą Ci przekazać ten pomysł. Takie podejście znacznie ułatwi Ci fotografowanie, wtedy dopiero zaczynasz świadomie zdecydować, które kolory, pozy, oświetlenie i ogniskowe najlepiej wyrażają twoją koncepcję zdjęcia.

