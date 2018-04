Jak robić lepsze zdjęcia krajobrazu? Spróbuj zastosować 10 wskazówek Alberta Drosa

Albert Dros to wielokrotnie nagradzany holenderski fotograf krajobrazowy, którego zdjęcia publikują największe tytuły, w tym TIME, The Huffington Post, The Daily Mail czy National Geographic. Teraz Dros postanowił podzielić się swoją wiedzą i przygotował 10 wskazówek, które mają inspirować i dostarczać nowych pomysłów na eksperymenty podczas wykonywania ujęć krajobrazu - zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych miłośników fotografii.

Zauważam w erze mediów społecznościowych, że bardzo wiele osób kopiuje zdjęcia, które widzą na Facebooku lub Instagramie. Powstają całe serie (częściej mniej niż bardziej udanych) "tych samych" zdjęć. Ja w swojej twórczości stawiam na rozwój własnej kreatywności i za każdym razem próbuję samemu znaleźć "nowe" ujęcia. Dla niektórych osób kreatywność przychodzi naturalnie, ale inni będą potrzebować odrobiny wysiłku. Mam nadzieję, że zgromadzona w pigułce dawka wiedzy, którą zdobyłem na przestrzeni lat, pomoże innym w rozwoju i podążaniu własną drogą fotografii krajobrazowej - mówi fotograf. Wskazówka nr 1 Większość zdjęć krajobrazowych wykonywana jest za pomocą obiektywów szerokokątnych. Sam je uwielbiam, ale weź w plener teleobiektyw i eksperymentuj z długimi ogniskowymi 100mm-300mm i więcej. Spróbuj fotografować wzory lub drobne szczegóły w pejzażach, wypróbuj ten obiektyw w górach na szczytach. Zauważysz wtedy, że otwiera się zupełnie nowy świat fotografii krajobrazu. Wskazówka nr 2 Uchwyć ruch. Chmury się poruszają, woda się porusza. Spróbuj uchwycić dynamikę w kadrze wykorzystując ruch wody lub chmur. Możesz to zrobić, używając krótkich lub długich czasów otwarcia migawki. Możesz korzystać z filtrów, aby uzyskać dłuższe ekspozycje lub tworzyć dramatyczne ujęcia z bardzo krótkimi czasami. Zawsze pamiętaj jednak, aby brać pod uwagę bardzo krótkie i długie czasy, gdy fotografujesz wodę lub chmury.