Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf krajobrazowy - Jan Siemiński

Jak powstało to zdjęcie? Jak dojść do takiego poziomu fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania przeglądając galerie ulubionych twórców. Z tej okazji zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl - z jego pierwszym bohaterem …

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Największą trudność na etapie uczenia sie fotografii stanowi wg mojej oceny technika wykonywania zdjęć. Nauczenie sie komponowania obrazu, poznanie fotograficznych niuansów związanych np. z głębią ostrości, dobraniem właściwych parametrów w aparacie fotograficznym. Z reguły na początku fotografowania sprzęt fotograficzny nie pochodzi z najwyższej półki, i posiadanie tej wiedzy bardzo pomaga fotografującemu. Drugą bardzo istotną sprawą jest poznanie i właściwe stosowanie metod obrabiania zdjęć - czyli postprocesingu. Poznanie programów graficznych oraz ich możliwości. Zależności pomiędzy właściwą rejestracją fotografii na cyfrowej matrycy i następnie możliwości wydobycia zawartych informacji w kadrze. Umiejętny dobór wszystkich parametrów zdjęcia, zwracanie uwagi na nie nadużywanie możliwości programów cyfrowych. Zachowanie właściwego balansu pomiędzy naturą a gotowym obrazem, w taki sposób, żeby fotografia nie kojarzyła sie z nadmiernym użyciem suwaków.