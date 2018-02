Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf krajobrazowy Krzysztof Mierzejewski

Jak powstało to zdjęcie? Jak dojść do takiego poziomu fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania przeglądając galerie ulubionych twórców. Z tej okazji zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest Krzysztof Mierzejewski.

Na przestrzeni kilkunastu już lat mojej przygody z fotografią niejednokrotnie natknąłem się na trudności, które powodowały u mnie zastój "rozwoju fotograficznego". Jednak jakaś wewnętrzna siła skłaniała mnie do ciągłego poszukiwania odpowiedzi gdzie tkwi źródło sukcesu lub co stanowi przeszkodę czy trudność. Czy wyszukiwanie subiektywnych przeszkód to zwykłe lenistwo czy też fakt? Jak wynika z moich obserwacji zbyt wolne postępy w rozwoju lub realizacji jakiegoś wewnętrznie założonego sobie celu są poważnie demotywujące i generują wyszukiwanie subiektywnych przyczyn zaistniałego stanu rzeczy. I właśnie jedną z takich, nazwijmy to "doskonałych" przyczyn jest oszukiwanie się brakiem czasu. Myślę, że stanowi to ogromny problem przede wszystkim wtedy gdy jesteśmy już posiadaczami często bardzo drogiego sprzętu.