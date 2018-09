Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf krajobrazowy Mariusz Olinkiewicz

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest Mariusz Olinkiewicz.

Kiedy urodziła się nam córka, kupiłem aparat - lustrzankę, by rejestrować jej cudowne chwile dorastania. Wtedy jeszcze nie miałem zielonego pojęcia jak się tym posługiwać. Każdy mały problem, każde moje niezrozumienie techniki fotografowania było dla mnie wielką porażką. Po kilku próbach użytkowania odłożyłem lustrzankę na półkę. Po około miesiącu wpadła w moje ręce ponownie i wtedy postanowiłem, że albo się nauczę jej obsługi, albo ją sprzedam.