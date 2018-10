Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf Paweł Pluciński

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest Paweł Pluciński.

Fotografia jest moją pasją i sposobem spędzania wolnego czasu. Oprócz ciągłego zgłębiania jej tajników, to również dla mnie świetna zabawa, odskocznia od dnia codziennego i bezpośredni kontakt z przyrodą, którą bardzo lubię. Polska przyroda dostarcza i łatwych i trudnych tematów. Czasami myślę, że coś, co się wydaje łatwe, w praktyce okazuje się trudne. Wszystko zależy od tego, co się chce osiągnąć i jak pokazać wybrany model. Bardzo dużą uwagę przywiązuję do jakości fotografii. Lubię eksperymentować i nadawać fotografii charakteru bajkowego świata. Odkąd pamiętam, zawsze lubiłem pstrykać tu i tam, ale tak na poważnie stało się to moją pasją od 2014 roku, kiedy to kupiłem swoją pierwszą lustrzankę. Początki nie były łatwe, pamiętam jak krytykowano moje zdjęcia na portalach fotograficznych - a to, że szumu dużo, że nieostre, czy jakość słaba - ja jednak postawiłem na swoim i nie zniechęciło mnie to - wręcz przeciwnie, dodało jeszcze większej ochoty na poprawę swoich zdjęć. Pamiętam, że gdzieś po pół roku fotografowania ktoś mi napisał na jednym z portali fotograficznych, że dobrze mi wychodzą fotografie zbliżeniowe owadów - i właściwie chyba od tego momentu zacząłem bardziej zmierzać w tym kierunku.