Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf portretowy Robert Mataczyna

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Najtrudniejszym elementem w nauce sztuki fotografowania ludzi było zmierzenie się z obiektywami manualnymi i ich obsługą. Początkowy brak umiejętności w tym zakresie zwykle przekładał się na nieostrość kadru. To z kolei popchnęło mnie do zdobycia szerszej wiedzy – nagrodą stały się piękne, wyraźne kadry. Ćwiczyłem, fotografując swoją trzyletnią córkę, która była ciągle w ruchu i unikała zdjęć , co udoskonaliło mój warsztat, a pracę z obiektywami manualnymi doprowadziło wręcz do perfekcji – zdjęcia wykonane mojej córce zdobywały drobne wyróżnienia i nagrody, a to motywowało mnie do dalszej nauki.