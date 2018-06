Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf przyrodniczy Damian Kwasek

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest Damian Kwasek

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Niełatwo jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania - według mnie jest kilka etapów dochodzenia do pewnego poziomu fotografowania, a tym bardziej są trudne, im bardziej do wszystkiego człowiek dochodzi sam poprzez ciężką pracę, ucząc się na własnych błędach, które stara się skorygować. Pewne jest jedno - żeby robić dobre zdjęcia przyrodnicze nie tylko trzeba kochać i szanować przyrodę, ale znać również zwyczaje zwierząt. Odpowiednie przygotowanie i zachowywanie się w terenie jest tu kluczem do sukcesu.