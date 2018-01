Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf przyrodniczy - Rafał Szozda

Jak powstało to zdjęcie? Jak dojść do takiego poziomu fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania przeglądając galerie ulubionych twórców. Z tej okazji zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl - z jego kolejnym bohaterem Rafałem Szozdą.

Gdy już przyswoiłem wiedzę potrzebną do wykonywania zdjęć poprawnie (kadrowanie, ekspozycja i wszystko co z tym związane) oraz bardzo dokładne poznanie własnego sprzętu to okazało się, że największym ograniczeniem stały się ceny sprzętu fotograficznego. Fotografia dzikiej przyrody jest chyba najdroższą z możliwych. Najwyższej klasy korpus Nikona + obiektyw super-tele to koszt ponad 80 tys zł, a z doświadczenia wiem, że jeden obiektyw często nie wystarcza. Oczywiście jestem zmuszony zadowolić się sprzętem znacznie tańszym i wymuszającym kompromisy, ale z racji, iż jest to tylko pasja, posiadam sprzęt taki na jaki mnie stać.