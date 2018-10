Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf przyrody Ryszard Warchoł

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest Ryszard Warchoł.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Jeśli chodzi o zdjęcia przyrodnicze, inspiracją, motywacją i nauczycielem świadomego wykonywania zdjęć ptaków był i jest Piotr Chara. To po warsztatach u niego wiedziałem, co chcę dalej robić - zastanawiałem się tylko, co muszę sprzedać, aby wymienić sprzęt na lepszy. Największą trudnością jest nocne wstawanie i wychodzenie z domu - ale później świat i doznania związane z obserwacją na żywo przyrody w pełni rekompensują ten trud. Rozwijać swoje umiejętności można tylko w jeden sposób - robić zdjęcia, robić , robić i wyciągać wnioski.