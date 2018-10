Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf Radosław Jaszczyński

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest Radosław Jaszczyński.

Pamiętam sytuację z kotem, któremu robiłem zdjęcia. Chodził sobie po podwórku. Szedłem wolno za nim, czasem czołgając się, i nagle kot wyjrzał zza drzewa i wystawił język - to był ułamek sekundy. Zrobiłem mu serię zdjęć. Wyszło naprawdę fajnie, tak na wesoło. Następna sytuacja. Spaceruję po lesie w celu sfotografowania ssaków. Patrzę.. a tu koziołek (samiec sarny). Piękny. Szedłem powoli za nim. Patrzę, a on stoi i ogląda się na mnie między drzewami. Te drzewa zrobiły ramkę z koziołkiem w środku. Potrzeba dużo zaangażowania, cierpliwości i wytrwałości aby uzyskać efekty.