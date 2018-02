Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotograf uliczny Maciej Przeklasa

Jak powstało to zdjęcie? Jak dojść do takiego poziomu fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania przeglądając galerie ulubionych twórców. Z tej okazji zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejnym jego bohaterem jest Maciej Przeklasa.

Obecnie żyjemy w świecie pełnym fotograficznych możliwości. Wokół nas są setki kadrów. Czasem jednak po prostu nie możemy ich dostrzec. Trudno wtedy zrobić coś więcej niż tylko poprawne zdjęcie, a obecnie automatyka sprzętu jest na tyle rozwinięta, że staje się to wręcz banalne. Im lepiej jednak poznamy i zrozumiemy procesy kreacji czy kompozycji, tym łatwiej dostrzec (czy wyszukać) oraz zrobić ciekawą fotografię. Wielokrotnie zdarzało mi się spacerować po okolicy w poszukiwaniu jakiegokolwiek motywu do sfotografowania - bez efektu, nic mnie nie inspirowało. Kolejną rzeczą, na którą fotograf powinien (chodź bardzo nie lubię tego słowa) zwrócić uwagę jest to, aby fotografując pamiętać o głównym temacie zdjęcia oraz o emocjach, które zamierza pokazać. Z kadru trzeba usunąć każdy element, który nie współgra z naszym planem. Trudne jest nauczenie się usuwania z kadru niepotrzebnych elementów i detali odciągających uwagę od głównego motywu zdjęcia. Michał Anioł pytany o swoją metodę rzeźbienia mówił: "Biorę blok marmuru i usuwam wszystko, co nie jest potrzebne, aż wyłoni się cała rzeźba". To zapewne uproszczenie, ale stanowi doskonałą analogię do procesu kadrowania, który jest sztuką eliminacji. Trudności jakie napotykam na swojej drodze jest ciągle dużo, ale dzięki temu ciągle czuje głód fotografowania oraz patrzenia na świat w inny sposób.