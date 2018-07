Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotografka Grażyna Nowotna

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejną jego bohaterką jest Grażyna Nowotna.

Największą trudnością do pokonania było dla mnie poznanie własnego sprzętu. Kiedy nacisnęłam pierwszy raz spust migawki z ustawionym programem makro, myślałam, że zawojowałam świat. Jednak zdjęcia z kompaktu szybko przestały mi się podobać. Porównywałam je ze zdjęciami z portali fotograficznych i zastanawiałam się, czy i ja tak mogę. Podglądałam przepiękne prace malarskie i analizowałam je… Tysiące przeczytanych forów, porad, tutoriali i własnych pomysłów, których wciąż nie umiałam zrealizować.