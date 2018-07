Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotografka Katarzyna Załużna

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do nowego cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejną jego bohaterką jest Katarzyna Załużna.

Moje początki w fotografii nie były łatwe. Gdy wykonywałam zdjęcia (wszyscy wokół je przecież pstrykają ze swoich kompaktów, lustrzanek czy telefonów), wydawało mi się, że niczego im nie brakuje, ale byłam ciekawa, jak będą odbierane przez doświadczone w tej sferze osoby. Zaczęłam więc publikować swoje pstryki na portalu fotograficznym, gdzie użytkownicy decydowali o tym, czy zdjęcie nadaje się do galerii, czy nie. Nie musiałam długo czekać na bezlitosną konfrontację z rzeczywistością. Rozpoczęło się wytykanie mi podstawowych błędów w edycji, kompozycji, oświetleniu, braku odpowiedniej głębi ostrości, nieprawidłowym kadrowaniu głównego motywu, chwytaniu nieodpowiednich momentów itp. Były to dla mnie trudne doświadczenia, ponieważ uświadamiałam sobie, jaki ogrom pracy jeszcze przede mną. Wymagało to z mojej strony wiele pokory, co dla mnie, osoby buńczucznej, było sporym wyzwaniem.

Z natury mam osobowość twórczą i dążę zawzięcie do wytyczonego celu, więc nie dawałam za wygraną. Postanowiłam szlifować warsztat, uporczywie wypytywałam innych o błędy, jakie popełniam i jak można je poprawić, czytałam różne informacje dotyczące techniki kadrowania, zasady złotego podziału, który ma istotny wpływ na psychologię estetyki itp. Przebywając na fotoportalach, gdzie poziom prac jest wysoki, czerpałam z tego wiele korzyści. Oko przyzwyczaja się do tego, co dobre. Dyskutując, obcując z fotografią artystyczną, osobami posiadającymi szeroką wiedzę w tej dziedzinie, czytając konstruktywne analizy i komentarze, wyciągając wnioski, zaczęłam podnosić poziom swoich umiejętności, a w późniejszym etapie pogłębiałam swoje spojrzenie na sztukę, zmieniając wyobrażenia na temat ogólnie rozumianego piękna.