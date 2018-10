Jak robić lepsze zdjęcia? Opowiada fotografka koni Ana Drwal

Jak powstało to zdjęcie? Jak osiągnąć taki poziom fotografowania? Z pewnością większość z Was zadawała sobie te pytania, przeglądając galerie ulubionych twórców. Zapytaliśmy fotografów, których twórczość szczególnie cenimy, nie o przepis na udane zdjęcie, a o drogę, jaką przebyli. Jakie największe trudności w wykonywaniu zdjęć musieli pokonać? Który moment był krokiem milowym w tworzeniu udanych zdjęć? W jaki sposób obecnie rozwijają swoje umiejętności? Zapraszamy do cyklu artykułów w SwiatObrazu.pl. Kolejną bohaterką jest Ana Drwal.

Zdjęcia wykonuję od 2010 roku. Wtedy to właśnie pierwszą moją lustrzanką (był to Sony alfa 380) zaczęłam próbować pierwszych ujęć. Z racji tego, że od maleńkości moją pasją są konie, to właśnie one są głównym elementem moich prac.