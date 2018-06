Jak robić piękne zdjęcia psów w plenerze - wskazówki Anne Geier

Aby wykonać udany i ciekawy portret psa, potrzeba czasu, cierpliwości i umiejętności. Ci, którzy są w stanie zrobić dobre zdjęcie pupila, niewątpliwie mają dar – związany z fotografią oraz z umiejętnością nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem. Anne Geier jest jedną z tych niesamowitych osób. Wyraziste pyski psów na jej zdjęciach sprawiają, że nawet najbardziej obojętni topnieją.

Anne Geier zaczęła fotografować psy prawie dziesięć lat temu i od tego czasu ciągle udoskonala swoje techniki. "Zdjęcia powinny coś powiedzieć o psie" – podkreśla. Na fotografiach Geier zobaczymy doskonałe kompozycje, oświetlenie i kolorystykę oraz wrodzone piękno psów, podkreślone przez ich indywidulane cechy. Te wszystkie elementy składają się na jeden komunikat: pies to wierny towarzysz, który nie tylko będzie z tobą przeżywał przygody, ale także dotrzyma ci towarzystwa, kiedy zechcesz zdrzemnąć się w hamaku nad jeziorem.

