Jak robić zachwycające zdjęcia. Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących. Dziś pierwsza lekcja!

E-kurs podzielony jest na lekcje, przesyłane na Twój adres e-mail raz w tygodniu. Uczysz się wtedy, kiedy chcesz i kiedy masz wolny czas.

Uczestnicy otrzymują:

Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują:

E-kurs rozpoczyna się 3 kwietnia 2018 r. Cena regularna e-kursu to 99 zł.

Program e-kursu Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących

Lekcja 1. Uwolnij kreatywność i znajdź swój styl

Na początku pokażemy Wam: jak przy pomocy pewnych nowych rozwiązań, obecnych we współczesnych aparatach osiągnąć fotograficzną kreatywność na poziomie, o jakim zawsze marzyliście. Innymi słowy, opowiemy na kilku przykładach, czym może być indywidualny styl i jak prowadzić jego poszukiwania.

Zdjęcia w łagodnej tonacji

Obrazy agresywne i przyciągające wzrok

Zabawy z kolorami i głębią ostrości

Lekcja 2. Gdy nic nie jest proste - co należy wiedzieć o perspektywie

Zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wojaży często spotykamy się z sytuacjami, kiedy nasze zdjęcia nie są takie, jakich się spodziewaliśmy. Zaczynamy od tematu szczególnie ważnego podczas podróży lub wykonywania zdjęć architektury: co zrobić i jak fotografować, aby widoczne w kadrze budynki były proste.

Poprawne fotografowanie budynków

Komputerowa korekta perspektywy

Kiedy nie należy korygować

Lekcja 3. Gdy ludzie przeszkadzają w kadrze, czyli fotografowanie atrakcji turystycznych

Kolejnym – po "problemie walących się budynków" – wyzwaniem, z jakim musi zmierzyć się fotograf wykonujący zdjęcia interesujących miejsc są... ludzie. Zwykli przechodnie i turyści wchodzący nam w kadr potrafią zepsuć zdjęcie nie mniej skutecznie niż złe oświetlenie. Dlatego w tej lekcji zajmiemy się technikami usuwania ze zdjęć ludzi – zarówno przy użyciu technik cyfrowych, jak i typowo fotograficznych.

Techniki fotograficzne

Techniki cyfrowe

Akcesoria niezbędne i przydatne

Lekcja 4. Gdy przed obiektywem stanie dziecko

Dzieci (przede wszystkim własne) to bezsprzecznie jeden z najważniejszych tematów dla wielu fotoamatorów. Dobrze wykonane zdjęcie dziecka to ozdoba każdego albumu. Niestety - większość z nas w momencie, gdy przed obiektywem staje dziecko, popełnia podstawowe błędy, uniemożliwiające wykonanie udanego zdjęcia.

Punkt widzenia małego człowieka

Oświetlenie i sceneria

Detale techniczne

Lekcja 5. Gdy brakuje koloru

Oglądając nasze zdjęcia z wakacji i nie tylko często zastanawiamy się, dlaczego nie przedstawiają one fotografowanych sytuacji i miejsc w tak barwnej formie, jak je pamiętamy bądź też dlaczego kolory na nich są zniekształcone w sposób, który nam nie odpowiada. Percepcja barw to proces złożony – zarówno u ludzi, jak i w aparatach cyfrowych – i nawet niewielkie pomyłki w tym zakresie mogą doprowadzić do niepożądanych rezultatów. Dlatego tę lekcję e-kursu poświęcamy kolorom na zdjęciach.

Informacje podstawowe

Poprawianie koloru

Warto wiedzieć

Lekcja 6. Kiedy warto pokazać świat czarno-biały

Nie ma chyba fotografa - niezależnie od tego, czy jest on początkujący czy zaawansowany,- który nie lubiłby oglądać i robić zdjęć w czerni i bieli. Jest coś takiego w tej klasycznej już odmianie fotografii, co wszystkich nas bardzo pociąga. Począwszy od interesującej gry tonów, przez silne kontrasty, a na mocnym ziarnie skończywszy, dobrze wykonane zdjęcie prezentujące czarno-biały świat ma zawsze pewne znamiona artystyczne.

Ekspozycja, kontrast

Bogactwo tematów

Narzędzia pracy

Lekcja 7. Odważne kadrowanie

Widzimy coś wspaniałego, chwytamy aparat, robimy zdjęcie i... nie wyszło? Niby wszystko jest w porządku, ostrość dobra, ekspozycja też, ale zdjęcie jakieś takie mało ciekawe i nie pokazuje sfotografowanej sceny tak, jak ją widzieliśmy. Tymczasem wszystko zmienić może przykucnięcie, zrobienie dwóch kroków w lewo bądź przechylenie aparatu w bok. W tej lekcji e-kursu pokażemy Wam kilka sposobów odważnego kadrowania - a więc bardziej nietypowego, lecz często gwarantującego lepsze zdjęcia sposobu patrzenia na fotografowaną scenę.

Coś na początek

Rola perspektywy w fotografii

Inne drobiazgi

Lekcja 8. Kiedy znajdziesz się na ulicy

Fotografia uliczna ma bardzo długą tradycję. Dlaczego i co takiego warto uwieczniać na zdjęciach, kiedy przemierzamy z aparatem przestrzenie dużych i małych miast? A przede wszystkim jak powinniśmy to zrobić? O tym wszystkim opowiemy sobie w kolejnej lekcji.

Idea fotografii ulicznej

Jak fotografować?

Zalecany sprzęt

Lekcja 9. Jak pokazać prawdziwy charakter ludzi

Szeroko rozumiana fotografia portretowa to chyba najczęściej wykonywany rodzaj zdjęć. Mimo to każdy z nas wielokrotnie przekonał się, że do sfotografowania modela w ten sposób, aby uchwycić jego prawdziwy charakter, nie wystarczy tylko umieścić go w kadrze i nacisnąć spust migawki. W tej lekcji pokażemy Wam, jak najlepiej podejść do tematu fotografowania ludzi.

Jak podejść do portretu?

Techniki fotograficzne

Użyteczne porady

Lekcja 10. Świeże spojrzenie na krajobraz

Wielu fotografów jest zdania, że wykonując zdjęcia krajobrazowe trudno o oryginalność. Nie tylko dlatego, że na przestrzeni ponad stu lat istnienia fotografii wszystko w tym zakresie zostało już zrobione, ale również dlatego, że tak "prosty i banalny" temat jak pejzaż, można pokazać na zdjęciach na niewiele sposobów. Jak bardzo się mylą, postaramy się Wam pokazać w ostatniej lekcji e-kursu.