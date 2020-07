Jak sfotografować samochód przed sprzedażą? Na co zwrócić uwagę

Nie ma co się oszukiwać, zrobienie dobrych zdjęć samochodu, to bardzo ważny etap w czasie przygotowywania swojego pojazdu do sprzedaży. Każdy z nas chce, aby jego samochód przyciągnął uwagę potencjalnych klientów, dlatego konieczne jest dokładne mycie oraz poprawne przeprowadzenie sesji. Jak to zrobić?

Dlaczego zdjęcia auta są tak ważne?

Prawda jest taka, że bardzo duża część osób, które przeglądają motoryzacyjne ogłoszenia, na samym początku zwraca uwagę na zdjęcia samego pojazdu. Dopiero kiedy fotografie je zainteresują, zaczynają wczytywać się w opis. Konsumenci, którymi najczęściej są panowie to wzrokowcy, których wzrok przyciągają nie ma co ukrywać lśniące oraz ładne obrazki. W związku z tym nawet, jeśli nasz pojazd ma kilka wad, to możemy sprawić, aby klient nie zwracał na nie uwagi. Nie możemy jednak zapomnieć, że zdjęcia sprzedawanego auta nie mają być naszpikowane efektami w programach do obróbki graficznej, a rzetelnym obrazem samochodu, jaki sprzedajemy. Kiedy już zakupiliśmy wszystkie konieczne części do naszego auta, ( patrz np. na stronie autoczescionline24.pl ), możemy przejść do jego fotografowania.

Jak robić zdjęcia wewnątrz samochodu?

Mało kto tak robi, jednak sesja fotograficzna naszego auta powinna rozpocząć się z odkurzaczem, a nie z aparatem. Dokładne wyczyszczenie naszego pojazdu jest niezwykle ważne. Nie chodzi o samo odkurzanie, a pozbycie się chusteczek, butelek, czy ścierek, oraz doprowadzenie do czystości tapicerki, kokpitu, wykładzin oraz siedzeń. Praca ta nie zostanie poprawnie wykonana bez odpowiednich środków. W związku z tym nawet, jeśli na co dzień oszczędzamy na takich preparatach, to w momencie, gdy decydujemy się na sprzedaż naszego auta, warto postawić na bardziej profesjonalne środki. Płyn do mycia szyb, czy mleczko do kokpitu to jedynie góra lodowa tego, w co powinniśmy się zaopatrzyć. Bardzo dobrym produktem jest neutralizator zapachów. Wiele osób twierdzi, że to strata pieniędzy, gdyż zdjęcia nie przenoszą zapachu, jednak kiedy klient przyjedzie obejrzeć nasz samochód, nieprzyjemna woń z pewnością go nie zachęci.

Kiedy wnętrze naszego auta będzie już lśnić, będziemy mogli rozpocząć fotografowanie. Nie ma co się oszukiwać, mało kto z nas może pochwalić się profesjonalnym sprzętem, jednak kilka zasad sprawi, że nasze zdjęcia będą naprawdę dobre. Na samym starcie należy zadbać o odpowiednie oświetlenie samochodu. Używanie lampy błyskowej w większości wypadków się nie sprawdzi, dlatego lepiej przystąpić do robienia zdjęć w słoneczny dzień. Co należy fotografować? W pojeździe nie ma zbyt wiele przestrzeni, dlatego zrobienie dobrej fotografii, jest dość trudne. Bardzo dobrym zdjęciem jest to, które przedstawia cały kokpit auta. Warto je zrobić z tylnej kanapy po odsunięcie przednich foteli. Nie możemy również zapomnieć o szczegółowych zdjęciach, na których trzeba ująć drążek skrzyni biegów, kierownicę, czy przyciski konsoli środkowej.

Fotografowanie pojazdu z zewnątrz

Zdjęcia pojazdu, które mają pokazać go z zewnątrz, są znacznie prostsze do zrobienia. Dzieje się tak dlatego, że przestrzeń dokoła auta jest praktycznie nieograniczona. Oczywiście, zanim przystąpimy do samego fotografowania, konieczne jest dokładne umycie samochodu oraz wypolerowanie. W tym celu warto wykorzystać szampon samochodowy z dodatkiem wosku. Kiedy zdjęcia są robione w lecie, czy wiosną, warto również postawić na płyn do usuwanie owadów.

Po myciu samochodu przychodzi czas na znalezienie odpowiedniej scenerii do robienia zdjęć. Sesja powinna być przeprowadzona na pustej przestrzeni, na przykład na parkingu. Kiedy już jesteśmy w odpowiednim miejscu, możemy rozpocząć fotografowanie. Podobnie jak w przypadku robienia zdjęć wnętrza, tutaj też warto unikać lampy błyskowej. Jej światło odbijałoby się od karoserii, co niezbyt dobrze wygląda. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, sesję warto zrobić w południe, czy też po południu. W tym czasie ułożenie słońce jest najkorzystniejsze.

Samochód najlepiej wygląda na zdjęciach, które robione są na wysokości maski. Powinniśmy również robić wszystko, aby uniknąć naszego odbicia na karoserii. Fotografie trzeba robić z dystansu wraz z delikatnym zoomem. Należy zwrócić uwagę na to, aby na zdjęciach cały samochód zmieścił się w kadrze. Warto się również trzymać tak zwanej zasady od ogółu do szczegółu. Na samym starcie zróbmy kilka zdjęć całego auta, a dopiero później zacznijmy pokazywać nieco więcej szczegółów. Nie powinniśmy ukrywać wad naszego samochodu. Jeśli to zrobimy, klient przyjdzie oglądać auta, po czym z niego zrezygnuje. Takie działanie to strata zarówno jego czasu, jak i naszego, dlatego unikajmy takich działań.

Co po sesji zdjęciowej?

Zanim umieścimy nasze zdjęcia na wybranym serwisie aukcyjnym, warto je nieco ulepszyć w programie graficznym. W internecie aż roi się od darmowych rozwiązań, które pozwolą nam upiększyć fotografie. Nie należy jednak dodawać zbędnych efektów, czy tuszować wad auta. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie modyfikacji kontrastu czy też jasności zdjęcia. Fotografie są niezwykle ważne, jednak również istotny jest sam opis. W przypadku, gdy nasze zdjęcia będą naprawdę solidne, a informacje na temat auta niekompletne, nasza praca pójdzie na marne, dlatego zadbajmy o obie te rzeczy.