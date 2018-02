Jak twórczo wykorzystać światło w fotografii? Dołącz do Uczestników e-kursu, który dziś rozpoczęliśmy

Zawsze traktowałem światło jak swoisty język, przypisując mu te same właściwości i cechy, które zazwyczaj kojarzone są ze słowem mówionym lub pisanym. Światło ma barwę i tonację, składnię i tembr, i jest nacechowane określonymi emocjami. Potrafi zaakcentować przekaz lub go złagodzić; ba, może całkowicie zmienić przesłanie obrazu. Umiejętnie użyte światło ma – podobnie jak język – moc informowania, wzbudzania emocji czy wręcz fizycznego i emocjonalnego motywowania ludzi do działania.



Dla każdego fotografa powinna to być elementarna, najważniejsza umiejętność. Dlaczego tak wielu miłośników fotografii pozostaje ślepych na walory tego pięknego języka bądź korzysta z niego jedynie w bardzo ograniczonym zakresie?" - mówi świetlny ekspert, znakomity fotograf - Joe McNalluy.

Tak jak rzeźbiarz musi nauczyć się panowania nad kamieniem, z którego powstanie dzieło, tak fotograf musi umieć okiełznać światło. Jest ono najważniejsze w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie. E-kurs Światło w fotografii pozwoli udoskonalić umiejętności i stanie się niewyczerpanym źródłem inspiracji. Uczestnicy e-kursu Światło w fotografii otrzymują: 4 lekcje w postaci e-booków w formacie pdf

dodatek: Światło w portrecie Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują: Certyfikat ukończenia e-kursu i płytę CD zawierającą materiały Uwaga: Bieżąca edycja e-kursu rozpoczyna się 8 lutego 2018 r. Cena e-kursu to 97 zł. Program e-kursu Lekcja 1 Od Autora Wykorzystanie światła w fotografii Rodzaje światła Kierunek światła Stopień rozproszenia światła Barwa światła Światło zastane i problemy związane z jego wykorzystaniem Światło błyskowe – kiedy i jak z niego korzystać? Lampa błyskowa a zbyt mała ilość światła zastanego Wykorzystanie lampy w celach artystycznych Oświetlenie przednie Oświetlenie tylne Oświetlenie boczne Oświetlenie górne Lekcja 2 Lampy błyskowe Rodzaje lamp błyskowych Podział ze względu na zastosowanie oraz sposób komunikacji z aparatem Podział ze względu na sterowanie siłą błysku Podstawowe pojęcia związane z lampami błyskowymi Informacje wstępne na temat lamp błyskowych Parametry techniczne charakteryzujące lampy błyskowe Pozostałe pojęcia związane z lampami błyskowymi Wbudowana lampa błyskowa jako źródło światła oświetlającego scenę Efekt czerwonych oczu i walka z tym problemem Wbudowana lampa błyskowa jako bezprzewodowy sterownik lamp systemowych Lampa błyskowa zewnętrzna Zalety związane z wykorzystywaniem zewnętrznych lamp błyskowych Metody komunikacji lamp błyskowych z aparatem Lampy systemowe vs studyjne Systemowe lampy błyskowe, a akcesoria studyjne Balansowanie światła błyskowego i zastanego Balansowanie mocy Korygowanie balansu bieli i barwy Błysk wypełniający i inne Kilka lamp błyskowych w trybie bezprzewodowym i ich twórcze wykorzystywanie Ćwiczenia światło Ćwiczenia - lampa Lekcja 3 Oświetlenie ciągłe Zalety oświetlenia ciągłego Wady oświetlenia ciągłego Rodzaje oświetlenia ciągłego Żarówki tradycyjne Lampy i żarówki halogenowe Kompaktowe lampy fluorescencyjne Świetlówki i panele świetlówkowe Jarzeniówki, rtęciówki i lampy sodowe Lampy i żarówki LED Źródła światła dostępne dla każdego Problemy z kolorami, kontrastem i cieniami Profesjonalne systemy oświetlenia ciągłego za niewielkie pieniądze Systemy świetlówkowe Lampy halogenowe dużej mocy Osprzęt oświetleniowy Dodatki modelujące światło Panele świetlówkowe Ćwiczenia – praca z oświetleniem ciągłym Lekcja 4 Balans bieli – jak go oswoić i wykorzystać Co to jest balans bieli? Możliwości wpływania na balans bieli w fotografii cyfrowej i tradycyjnej Cyfrowa korekta balansu bieli w zależności od formatu zapisu zdjęć 10 sytuacji, w których należy zmienić temperaturę barwową światła Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ocieplającego fotografowaną scenę Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ochładzającego fotografowaną scenę Ćwiczenia – balans bieli Dodatek: Światło w portrecie Uwypuklanie zalet i tuszowanie wad fotografowanej osoby Wydobywanie szczegółów postaci Wyodrębnianie pierwszego planu z tła Osadzanie modela w otoczeniu i kształtowanie przestrzeni Kreowanie rzeczywistości światłem

Problemy ze światłem zastanym i ich rozwiązywanie Oświetlenie zastane jest zbyt słabe Oświetlenie zastane jest niekompletne Oświetlenie zastane ma niewłaściwą charakterystykę Oświetlenie zastane jest zmienne i/lub nieprzewidywalne Różnica i zgodność temperatur barwowych światła zastanego i dodatkoweg

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl