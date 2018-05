Jak tworzyć autentyczne i niepozowane zdjęcia

Dobrzy fotoreporterzy mają wyczucie miejsca i czasu oraz wiedzą, jakiego aparatu i obiektywu należy użyć w danej sytuacji, aby uwiecznić autentyczne, niepozowane sceny. Często podkradają ujęcia niczym kieszonkowcy, zanim ktokolwiek się zorientuje, że jest fotografowany. Fotoreporter powinien umieć uchwycić niespodziewającego się niczego człowieka w taki sposób, żeby zarejestrować prawdziwe emocje. Zamiast robić pozowane zdjęcia, powinien obserwować i dokumentować rzeczywistość. Wynik jego działań zależy od umiejętności fotografowania ludzi bez wchodzenia im w drogę. Na najbardziej udanych zdjęciach reporterskich ludzie nie patrzą w obiektyw. Kontakt wzrokowy sugeruje widzowi, że ujęcie nie jest autentyczne, a jego bohater był przynajmniej świadomy, że jest fotografowany, a nawet mógł pozować do zdjęcia.

Przygotuj zawczasu aparat. Zanim podniesiesz go do twarzy, ustaw jak najwięcej parametrów. Upewnij się, że masz wybraną odpowiednią czułość, czas otwarcia migawki, przysłonę, tryb i punkt ustawienia ostrości oraz opcję seryjnego robienia zdjęć.

