Jak ustawiać modeli na zdjęciach grupowych?

Kiedy stajemy przed koniecznością wykonania zdjęcia więcej niż jednej osobie, to jednym z pierwszych zadań, jakie powinniśmy wykonać, jest ustawienie fotografowanych ludzi. Jest to zarazem najważniejsza decyzja kompozycyjna, jaką podejmuje fotograf przy planowaniu tego typu kadrów. Odpowiedni układ fotografowanych osób na zdjęciu może zamienić zwykłą fotkę w interesującą kompozycję. W tym artykule przyjrzymy się właśnie temu tematowi. Przekonacie się sami, jak kreatywnie można podejść do zagadnienia portretów grupowych za sprawą kilku prostych zabiegów.

Jednym z gorszych pomysłów, jaki może nam przyjść do głowy przy okazji wykonywania zdjęcia grupowego, jest poproszenie fotografowanych, aby "się jakoś ustawili". O ile jeszcze jest to dobra paczka przyjaciół, to można liczyć na jakiś ciekawy, a być może i zabawny układ. Niestety raczej też nie otrzymamy z niego nic poza ciekawym, a być może również zabawnym zdjęcie m pamiątkowym. Tymczasem – podobnie jak wszystkie inne elementy kompozycyjne – odpowiednie wzajemne ułożenie fotografowanych osób może znacznie poprawić wygląd zdjęcia.