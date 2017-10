Jak uwodzić kobiety poprzez fotografię - Amazon rozpoczął sprzedaż kontrowersyjnej książki

Na stronie Amazon.com pojawiła się książka o kontrowersyjnym podtytule: „Jak uwodzić kobiety poprzez fotografię” (oryg. An Introduction to Camera Game: How to Seduce Women Through Photography). Zgodnie z opisem książka ma pomagać w budowaniu relacji z kobietami i umawianiu się z nimi. Chociaż może to brzmieć niewinnie, to w połączeniu z wyzywającą okładką, na której widnieje fotografia przedstawiająca nogi modelki, bieliznę i notatnik z odręcznym napisem z dość oczywistym i jednocześnie wulgarnym przekazem, całość kształtuje się raczej jako książka zachęcająca do manipulacji i przedmiotowego traktowania kobiet.

