Jak uzyskać rozmyte tło za modelem?

Nieostre, miękkie tło za fotografowaną osobą to częsty atrybut profesjonalnie wykonywanych zdjęć portretowych – zarówno plenerowych, jak i studyjnych. Jest to jeden z typowo warsztatowych aspektów fotografii, zależny w dużej mierze od używanego sprzętu. Stąd też bierze się niezbyt słuszna opinia, że do uzyskania takiego efektu na zdjęciach wymagane są drogie, zaawansowane aparaty i optyka. A jak jest naprawdę? W tym tekście podpowiadamy, jak uzyskać na zdjęciach portretowych małą głębię ostrości oraz pięknie rozmyte tło.

Portrety z małą głębią ostrości i pięknym efektem bokeh (są to terminy kluczowe dla omawianego w tym tekście problemu i warto poczytać nieco więcej na ich temat) to dla wielu mniej doświadczonych fotografów ideał fotografii portretowej i cel do osiągnięcia. Bywa on utożsamiany z jakąś fotograficzną "wiedzą tajemną" lub wykorzystaniem bardzo profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Tymczasem nie ma nic bardziej błędnego: manipulowanie głębią ostrości należy do podstawowych technik fotograficznych i jest możliwe nawet przy zupełnie amatorskim wyposażeniu. Reklama

Aparat fotograficzny w praktyce Fotografia i działalność gospodarcza Głębia ostrości – szczypta teorii Zagadnienie głębi ostrości zdjęcia to jeden z najbardziej technicznych aspektów fotografii. W wielkim skrócie (na łamach serwisu Świat Obrazu temat ten poruszaliśmy w przeszłości często i kompleksowo) głębia ostrości zdjęcia obejmuje obszar przed i za fotografowanym obiektem (punktem, na który ustawiona jest ostrość), który na zdjęciu jest ostry i wyraźny. Obszar ten może być większy i wtedy mówimy o dużej głębi ostrości lub niewielki i wówczas głębia ostrości zdjęcia jest mała. To, co znajduje się poza głębią ostrości jest rozmyte, przy czym stopień rozmycia poszczególnych elementów sceny rośnie wraz z ich odległością od punktu ostrości. Obszary nieostre kadru postrzegane jako element estetyczny i kompozycyjny przyjęło się określać japońskim terminem "bokeh".

Rozmyte tło za modelem to efekt wykorzystania zjawiska małej głębi ostrości w połączeniu z ustawieniem ostrości na fotografowanej osobie, a jej samej w znacznej odległości od tła. (Fot. geekfood-tamystika / Pixabay) Na głębię ostrości zdjęcia ma wpływ kilka czynników. Najważniejszym jest ustawiona w obiektywie wartość przysłony – im większa (czyli im bardziej otwarty otwór względny), tym mniejsza głębia ostrości. Jest to jeden z głównych powodów, dla których obiektywy jasne są tak cenione przez portrecistów. Drugi czynnik (a właściwie para czynników mocno ze sobą powiązanych) to ogniskowa obiektywu w połączeniu z odległością od fotografowanego obiektu. Tutaj głębia ostrości maleje wraz ze wzrostem długości ogniskowej i/lub spadkiem odległości ostrzenia.