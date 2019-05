Jak w prosty sposób stworzyć niepowtarzalny filmik ze zdjęciami?

Jeżeli jesteś osobą, która podróżuje po świecie, doszukuje się w nim niesamowitych wartości artystycznych, chce podarować ukochanej osobie nietuzinkową pamiątkę, zapadającą w pamięć na lata lub po prostu pragniesz pokazać znajomym swoją kolekcję zdjęć, z pewnością zastanawiałeś się, które rozwiązanie pozwoli zrobić to w możliwie najciekawszy i najbardziej interesujący sposób.



Jest nim niewątpliwie samodzielnie zmontowany filmik, który bez problemu udostępnisz bliskim Ci osobom na platformach społecznościowych lub odtworzysz we wspólnym gronie podczas kolacji czy imprezy.

Oprogramowanie służące do obróbki wideo często bywa zbyt złożone dla codziennego użytkownika, przez co montowanie filmów sprawia na początku wiele problemów początkującym osobom. Z pomocą przychodzi Movavi Video Editor. Jest to nieskomplikowany, jednak potężny program, służący do montowania, edycji i obróbki wideo. Edytor pozwala na stworzenie filmiku w przystępny sposób i nie wymaga od użytkownika żadnych zaawansowanych umiejętności czy wiedzy. Program wyposażony jest we wszystkie potrzebne narzędzia by stworzyć filmik cieszący oko i ucho. Automatycznie przetworzy dodane do biblioteki pliki na film, oraz poprowadzi przez cały proces, sprawiając, że będzie on dobrą zabawą, a nie żmudnym wysiłkiem.

Interfejs programu jest bardzo intuicyjny, dzięki czemu nie zgubimy się w możliwościach, które program daje. Jednocześnie, wraz z procesem montowania swojego dzieła, z łatwością będziemy mogli poznawać przydatne funkcje, których użycie jest bardzo proste. Podgląd montowanego filmiku jest doskonale widoczny w prawej górnej części programu, z lewej strony natomiast mamy dostęp do wszystkich efektów, które program oferuje. W dolnej części znajduje się oś czasu, na której umieszczamy, skracamy, wydłużamy i układamy w odpowiedniej kolejności zdjęcia.

Pliki multimedialne, które chcemy umieścić w naszym filmiku dodajemy poprzez opcję Dodaj pliki multimedialne, gdy chcemy wybrać pojedyncze pliki lub Dodaj folder, gdy pliki mamy już odpowiednio przygotowane w jednym katalogu. Dodatkowo program umożliwia użytkownikowi nagranie wideo i automatyczne dodanie go do montowanego klipu, czy też dodać podgląd naszego pulpitu lub okna innego programu.

Po dodaniu interesujących nas zdjęć, warto skupić się na odpowiadających nam przejściach pomiędzy kolejnymi zdjęciami czy klipami. Movavi daje w tej kwestii tworzącemu praktycznie nieograniczone możliwości, prezentując przejścia bardzo artystyczne i dynamiczne, jak również proste i eleganckie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zmontować film zarówno na przyjacielski wieczór, jak również na spotkanie biznesowe.

Wybierając kolejne efekty przejścia możemy jednocześnie edytować, modyfikować i upiększać zdjęcia dodane wcześniej. Wystarczy z paska narzędzi po lewej stronie programu wybrać ikonę różdżki, a następnie puścić wodzę wyobraźni. Możemy tu spotkać efekty zniekształcające obraz, zmieniające jego kolorystkę, teksturę, styl, jak również dodawać kolorowe naklejki czy obrazki. W szybki sposób sprawimy, iż nawet zwykłe zdjęcia staną się rewelacyjnymi obrazami. Z łatwością pozwala to na stworzenie filmu unikalnego i porywającego, który zaciekawi wszystkich - od amatorów aż do profesjonalnych edytorów wideo.

Jednak samo zmontowanie filmu wideo to jedno – kolejnym problemem może być dodanie odpowiedniej ścieżki dźwiękowej. Jednak i tutaj Movavi Video Editor ułatwia użytkownikowi całą sprawę. Autorzy udostępniają bazę dostępnych podkładów do pobrania. Jednak jeśli zdecydujemy się umieścić w montowanym filmiku własną ścieżkę audio, program automatycznie wykryje tempo piosenki i dopasuje długość wyświetlanych zdjęć do jej rytmu, pozwalając na stworzenie klipu spójnego, uporządkowanego i idealnie zsynchronizowanego z wybraną przez nas muzyką.

Poza wszystkimi podstawowymi narzędziami wymienionymi powyżej, które dla zwykłego użytkownika są w zupełności wystarczające by stworzyć film pełen życia i wyrazu, edytor udostępnia również kilka narzędzi bardziej zaawansowanych, takich jak Chroma Key, stabilizację obrazu czy też panorama i zoom. Daje to możliwość tworzenia filmów bardziej wymagających i złożonych.

W rezultacie, Movavi jest to edytor wideo idealny dla osób rozpoczynających dopiero przygodę z tworzeniem filmików, jak i tych bardziej zaawansowanych. Mnogość efektów i możliwości modyfikacji sprawia, że program ten jest niesamowicie rozbudowanym narzędziem w procesie montowania filmików. Zawiera dużo gotowych efektów i dodatków, które możemy użyć przy montażu, nie tracąc czasu na ich odszukiwanie i dostosowywanie. Sprawdzi się rewelacyjnie jako program do szybkiego tworzenia treściwych vlogów, kolorowych i ciekawych pokazów zdjęć z wyjazdów, jak zarówno nawet bardziej wyszukanych projektów.

