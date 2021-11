Jak widział Księżyc Buzz Aldrin?

Artysta Michael Ranger dorastał na kultowych fotografiach zarejestrowanych podczas misji Apollo 11 - Słynne zdjęcie autorstwa Neila Armstronga przedstawiające Buzza Aldrina spacerującego po Srebrnym Globie stało się ikoną tego, co ludzkość może osiągnąć. W pewnym momencie artysta pomyślał jednak, że może wykorzystać oprogramowanie graficzne, aby poznać punkt widzenia bohatera tej kultowej fotografii.



Artysta zainspirował się sztuczką z oświetleniem, która jest wykorzystywana do tworzenia efektów wizualnych. "Jednym ze sposobów, w jaki możemy uzyskać informacje o oświetleniu i warunkach panujących w rzeczywistym miejscu filmowania, aby następnie móc łączyć różne obrazy i integrować całość tak, aby wyglądała naturalnie, jest zastosowanie lustrzanej kuli, która daje pełne informacje o warunkach panujących w otoczeniu" zdradza Michael Ranger. Artysta zwrócił uwagę, że właściwie przyłbica selenonauty tworzy taką sferę.

