Jak wydobyć z fotografii cyfrowej maksimum możliwości?

Podobnie jak wszystkie inne technologie, fotografia cyfrowa rozwija się nieustannie. Pojawiają się nowe narzędzia, dzięki którym robienie cyfrowych zdjęć staje się łatwiejsze, a same zdjęcia jeszcze doskonalsze. Jeśli chcesz wydobyć z fotografii cyfrowej maksimum możliwości, powinieneś opanować umiejętność posługiwania się narzędziami i programami, które dostępne są na rynku. Ułatwią Ci zrealizowanie zamierzeń, uporządkowanie pracy i uzyskanie znakomitej jakości wydruków, którymi będziesz mógł się podzielić się z innymi.



Zanim jednak pochłonie Cię świat cyfrowej ciemni, warto przypomnieć system pracy w fotografii cyfrowej, czyli ciąg ustalonych kroków, którego stosowanie znacznie ułatwia cały proces cyfrowej obróbki i uzyskanie oczekiwanych rezultatów.

1. Zrób zdjęcie. Większość ludzi sądzi, że na rym kończy się fotografia cyfrowa – na robieniu zdjęć i pracy z aparatem – lecz to dopiero początek.

2. Przegraj zdjęcia z karty pamięci. Komputer to centrum zarządzania wszystkimi operacjami w twoim systemie pracy z fotografią cyfrową.

3. Uporządkuj pliki, pamiętając o tym, że wkrótce może być ich dziesiątki tysięcy. Znajdź sposób, który jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni, tak abyś w razie potrzeby mógł znaleźć igłę w stogu siana. Jeśli między fotografowaniem a organizowaniem upłynie zbyt wiele czasu, ważne informacje umkną z Twoje pamięci, staraj więc się porządkować pliki pod koniec każdego dnia, w którym fotografujesz.

4. Edycja. W rozumieniu fotograficznym ma dwa rożne znaczenia. Tradycyjne, analogowe znaczenie edytowania zdjęć, czyli układanie "dobrych zdjęć" na wierzchu, to tak naprawdę element porządkowania plików. Wielozadaniowe programy, jak na przykład Adobe Lightroom, pozwalają na oznaczanie dobrych zdjęć flagami, kolorami, czy gwiazdkami. Innym znaczeniem nadanym pojęciu edycji, które pojawiło się wraz z fotografią cyfrową, jest przygotowanie zdjęcia do następnego etapu, czyli publikacji. Ten rodzaj edytowania zwany też postprocesingiem, wiąże się z szerokim zakresem możliwych przeróbek obrazu, które znacznie wykraczają poza modyfikacje, dostępne przy tradycyjnym wywoływaniu odbitek w ciemni. W programach do obróbki zdjęć można wykonać większość standardowych poprawek obrazu - kadrowanie i obracanie, zmianę rozmiaru, korektę barw, jasności i nasycenia.

5. Publikacja nie ogranicza się w fotografii cyfrowej wyłącznie do drukowania, choć powinien być to Twój jeden z głównych celów. Końcowa fotografia może być przeznaczona na billboard, stronę internetową, media społecznościowe, czy ścianę w galerii. Stworzenie najlepszego pliku dla każdego z tych celów wymaga innych strategii edycyjnych.

6. Archiwizuj swoje prace w zorganizowany sposób. Zadbaj nie tylko o bezpieczeństwo oryginałów i przeróbek – czyli o zabezpieczenie przed zmianą, zniszczeniem i utratą plików – lecz także o to, aby poszczególne zdjęcia były w razie potrzeby łatwe do odszukania.

Wykorzystaj możliwości fotografii cyfrowej, aby poprowadzić wzrok odbiorcy po kolejnych warstwach kompozycji i zaakcentować ich hierarchię, tym samym nadając zdjęciu plastyczność i głębię.