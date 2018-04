Jak wykonać zdjęcia księżyca radzi David Noton

Znany fotograf krajobrazu David Noton oraz Ambasador firmy Canon i przygotował kilka wskazówek dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z fotografowaniem księżyca.

Położenie Słońca na niebie o dowolnej porze dnia może ulec zasadniczej zmianie w zależności od szerokości geograficznej oraz pory roku. Sytuacja jest diametralnie różna w przypadku księżyca, którego droga po nieboskłonie jest ściśle skorelowana z orbitą eliptyczną naszej planety, a cykl lunarny naszego satelity jest w istocie niezależny od sezonowych zmian aury. W związku z tym obserwujemy ogromne rozbieżności w czasie pojawiania się oraz trajektorii ziemskiego satelity na niebie. Na szczęście, nie jesteśmy już zależni od różnego rodzaju tabel wyjaśniających zachowanie księżyca – wystarczy, że pobierzemy odpowiednią aplikację na telefon. Photographer’s Ephemeris to program podający informacje dotyczące czasu wschodu i zachodu księżyca lub kolejnych faz. Z kolei appka www.photopills.com pomoże nam określić położenie naszego satelity na niebie.

Odpowiednia aplikacja to podstawa

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem