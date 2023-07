Jak wykorzystać aparat w telefonie iPhone do zdjęć amatorskich i profesjonalnych?

Jeśli szukasz telefonu, który robi estetyczne zdjęcia, iPhone jest propozycją idealną. Zobacz jak wykorzystać ten popularny smartfon do fotografii amatorskich i profesjonalnych.

Smartfony iPhone od lat znane są z dobrych aparatów, które wiernie odwzorowują rzeczywistość. Rozwiązań stosowanych przez producenta próżno szukać u konkurencji, której smartfony często sztucznie upiększają wykonane fotografie. Jak wykorzystać możliwości aparatu znajdującego się w telefonach marki Apple?

Zacznij korzystać ze Styli fotograficznych

Z pomocą funkcji bez najmniejszego problemu dostosujesz wygląd swoich zdjęć. Wystarczy, że wybierzesz jedno z ustawień wstępnych i spersonalizujesz je zmieniając Ton oraz Ciepło. Tą funkcjonalność znajdziesz w iPhone 13, iPhone SE (trzeciej generacji) i nowszych modelach. Jeśli chcesz skonfigurować styl otwórz aplikację Aparat i wejdź w opcję Konfiguruj. Wybierz jeden ze styli (bardzo kontrastowy, żywy, ciepły lub chłodny) i dokonaj w nim zmian (musisz to zrobić przed wykonaniem zdjęcia).

Dostosuj ostrość oraz ekspozycję

Twój aparat przed wykonaniem zdjęć automatycznie dostosowuje swoją ostrość oraz ekspozycję. Możesz jednak ustawić te parametry samodzielnie – wystarczy, że użyjesz funkcji sterowanie kompensacją ekspozycji. Znajdziesz ją w smartfonach iPhone 11, iPhone 11 Pro oraz nowszych.

UWAGA: Twoje ustawienia będą obowiązywały do czasu wyłączenia aparatu – gdy włączysz go ponownie, zostaną zrestartowane.

Skorzystaj z lustrzanego odbicia

Jeśli chcesz wykonać selfie i zależy Ci na tym, aby zdjęcie wyglądało dokładnie tak jak na ekranie smartfona, skorzystaj z opcji Odbicie lustrzane. Opcję włączysz wchodząc w Ustawienia > Aparat. Znajdziesz ją w iPhone XS, iPhone XE oraz nowszych modelach. Dotyczy ona zarówno zdjęć, jak i filmów. W starszych modelach znajdziesz opcję Odbicie lustrzane (zdjęcia), która dotyczy wyłącznie fotografii.

Wykonuj zdjęcia szybciej

Jeśli chcesz wykonać dużą ilość fotografii w krótkim czasie, skorzystaj z opcji Priorytet serii zdjęć – chcesz ją wypróbować? Zacznij szybko stukać w przycisk Migawki. Funkcję możesz wyłączyć w ustawieniach aparatu (jest dostępna w iPhone XS, iPhone XR oraz nowszych).

Funkcja Korekta soczewki zadba o naturalny efekt

Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem smartfonów od Apple wyglądają bardzo naturalnie. Nad efektem końcowym fotografii czuwa funkcja Korekta soczewki, która dba o ten aspekt. Można ją wyłączyć wchodząc w ustawienia aparatu.

Gdy jest taka potrzeba, korzystaj z trybu nocnego

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie, a oświetlenie jest niewystarczające skorzystaj z trybu nocnego. On włączy się samodzielnie, gdy smartfon wykryje niesprzyjające warunki. Jak poznać, że telefon znajduje się w trybie nocnym? Ikona o tym informująca zaświeci się na żółto. Zdjęcie (w zależności od panujących warunków) również będzie się robić dłużej niż w trybie standardowym. Żeby uzyskać jak najlepszy efekt telefon powinien być trzymany nieruchomo do czasu wykonania fotografii.

Zacznij korzystać z funkcji Live Photos

Live Photos to funkcja, która rejestruje to co się dzieje chwilę przed wykonaniem zdjęcia i chwilę po. Zdjęcia Live Photo znajdziesz w specjalnie przygotowanym do tego celu albumie. Możesz udostępnić je znajomym, dodać jeden z efektów bądź wyodrębnić inne zdjęcie kluczowe. Ta opcja jest domyślnie włączona.

Na co zwrócić uwagę kupując iPhone do zdjęć?

Jeśli chcesz kupić iPhone i wykorzystywać go do zdjęć zwróć uwagę na aparat oraz pamięć wbudowaną urządzenia. W ofercie Apple znajdziesz:

iPhone 64GB;

iPhone 128 GB;

iPhone 256 GB;

iPhone 512 GB.

iPhone 1TB.

Szukam smartfona do zdjęć – dlaczego powinienem zdecydować się na iPhone?

Smartfony iPhone pracują na autorskim oprogramowaniu producenta i słyną z niesłychanej płynności. Wyposażono je w funkcjonalny aparat, po który chętnie sięgają amatorzy jak i profesjonaliści. Telefony od Apple w wersji Pro mogą okazać się doskonałym uzupełnieniem sprzętu fotograficznego, jak i służyć jako samodzielny aparat. Z powodzeniem może być wykorzystywany do sesji zdjęciowych i nagrań wideo.