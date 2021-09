Jak zarobić 456 000 dolarów w 2 lata?

Zastanawiasz się w jaki sposób zarobić na fotografii ogromne pieniądze? Jakiemuś sprytnemu kolekcjonerowi starych aparatów udało się zarobić 456 000 dolarów w 2 lata (to niecałe 1 777 000 złotych). Wystarczyło dobrze kupić i sprzedać aparat Leica.



Jak zarobić 1900% zainwestowanej kwoty na fotografii?

W 2019 roku kolekcjoner aparatów (lub/i skuteczny inwestor) kupił rzadki model aparatu Leica za 24 000 USD (nieco ponad 93 000 złotych), aby następnie sprzedać go w 2021 roku za oszałamiającą kwotę 480 000 USD (ok. 1 870 500 złotych). Sprawa dotyczy czarnej wersji aparatu Leica IIIG. Aparat ten był produkowany w latach 1957-1960 i był to ostatni model montowany za pomocą śrub. Większość aparatów Leica IIIG miała srebrny kolor, ale wyprodukowano też 125 czarnych wersji dla szwedzkiej armii. Oferowany na aukcji aparat był więc jedyną obecnie znaną czarną wersją.