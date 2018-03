Jak zrobić dobre zdjęcie Drogi Mlecznej - poradnik Jima Harmera

Jim Harmer, znany amerykański fotograf, autor kilku książek o fotografii, jest autorem pięknych zdjęć Drogi Mlecznej nad starym budynkiem szkoły w Idaho. Gdy opublikował fotografię w Internecie wiele osób prosiło o poradnik, jak zrobić tak dobrą fotografię. Jim chętnie podzielił się swoimi doświadczeniami.

Co jest potrzebne – aparat, przyzwoity obiektyw, dobry statyw, miejsce z dala od miasta i oczywiście bezchmurna noc. Nie zapomnijcie również o ciepłym ubraniu i latarce.

Po pierwsze - sprzęt

1. Dobry statyw – sesja zdjęciowa potrwa kilka godzin, każde ujęcie będzie robione z długim czasem naświetlania, co oznacza, że aparat musi stać stabilnie.

2. Czas naświetlania – maksymalnie ok. 30 sekund. Ekspozycja jest bardzo ważna – jeżeli jej czas będzie zbyt długi, gwiazdy ukażą się na zdjęciu jako smugi. Oczywiście wszystko zależy od używanego przez Was obiektywu - im dłuższą ma ogniskową, tym krótsze naświetlanie. Jeżeli np. przy ogniskowej rzędu 18 mm w aparacie małoobrazkowym odpowiednim czasem ekspozycji okazało się być 30 sekund, to ten sam obiektyw w przypadku aparatu z matrycą APS-C (pole widzenia odpowiadające obiektywowi 28 mm w aparacie formatu 36×24 mm) wymagać już będzie ekspozycji trwającej nie dłużej niż 15-20 sekund, ponieważ w kadrze gwiazdy będą większe, a zatem ich smużenie stanie się bardziej widoczne. W przypadku zdjęcia Harmera 30 sekund okazało się być czasem wystarczającym, by gwiazdy przybrały kształt lekko podłużny, co dostrzec można było tylko po silnym powiększeniu zdjęcia.

3. Przysłona – f/2.8 lub jaśniej. Robiąc zdjęcia gwiazd, nastawiacie ostrość na nieskończoność (czyli najdalej, jak tylko może Wasz obiektyw), zatem możecie otworzyć przysłonę tak bardzo, jak tylko jesteście w stanie, aby łatwiej uchwycić słabe światło gwiazd.