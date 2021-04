Jak zrobić zachwycający portret wiosenny w plenerze?

Wreszcie nastała wiosna. Długie, słoneczne dni, budząca się do życia natura… nic, tylko wyciągać aparat i robić zdjęcia! I to wcale nie tylko pejzaże. Piękna aura zachęca również do wykonywania portretów. Chcesz zrobić taki, który będzie zachwycał? Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, dzięki którym powstanie magiczne zdjęcie, obok którego nie będzie się dało przejść obojętnie. Sprawdź!

Zachwycający portret, czyli jaki? Co sprawia, że portret może być uznany za naprawdę dobry. Na efekt "wow" składa się wiele czynników. Istotne są przede wszystkim: dobry kontrast między modelem a otoczeniem, przy wyostrzeniu portretowanej osoby,

odpowiednie oświetlenie,

przemyślana, harmonijna kompozycja,

niebanalna, a zarazem naturalna poza,

właściwe kadrowanie. Nie bez znaczenia jest także to, jak później zostanie wydrukowany portret. Dopiero gdy trafi na fotowydruk, nabiera charakteru i może być podziwiany w pełnej krasie. Przyjrzyjmy się więc bliżej wszystkim tym aspektom. Światło ma OGROMNE znaczenie Wiosna oznacza długie, słoneczne dni. To dobrze, ale… na promienie słoneczne musisz bardzo uważać. Robienie zdjęć w samo południe, gdy światło jest najostrzejsze, nie jest dobrym pomysłem. Po pierwsze trudno Ci będzie ustawić modela tak, aby nie mrużył oczu, a po drugie – bardzo intensywne promienie mogą powodować, że na twarzy fotografowanej osoby pojawią się niekorzystne głębokie cienie. Co zatem robić? Fotografuj, kiedy światło jest łagodniejsze i delikatniejsze. Najlepiej sprawdza się tzw. złota godzina, a więc moment tuż przed zachodem słońca. To idealny czas na sesję, ponieważ promienie są miękkie i rozproszone. Pamiętaj: w "złotej godzinie" możesz fotografować również pod słońce, dzięki czemu podkreślisz sylwetkę fotografowanej osoby ciekawym efektem "aury" podświetlenia konturów, tylko należy zwrócić szczególną uwagę na to, by ustawić dobrze ostrość i parametry naświetlenia na osobę. Nie zdawaj się na "autofocus" Samodzielnie ustaw punkt ostrości aparatu – dzięki temu skierujesz uwagę tam, gdzie chcesz. Najlepsze miejsce na skupienie ostrości? Źrenica oka, która znajduje się bliżej aparatu. Zarówno dlatego, że oczy same w sobie powinny najbardziej przyciągać uwagę, jak i dlatego, że powinny stanowić centralny punkt kadru. Pozwala to też na uzyskanie delikatnego rozmycia skóry modela. Szeroko otwarta przesłona obiektywu to dobre rozwiązanie Im mniejsza wartość przysłony, tym lepiej – choć wcale nie musisz szukać obiektywu, który daje możliwości typu f/1.4. Wystarczą ustawienia na poziomie f/2.8 – f/2.0. Zapewnią efektowne rozmycie tła oraz naturalny efekt. Zadbaj o przemyślaną kompozycję zdjęcia W naturalnym, wiosennym otoczeniu poszukaj miejsc, w których w kadr nie wchodzą poprzeczne elementy, które zakłóciłyby kompozycję. Niekorzystnie będą wyglądać np. gałęzie "wystające z ucha" modela i podobne elementy. Zwróć uwagę na to, czy elementy, które znajdą się w kadrze, np. konary drzew, słupy energetyczne czy śmietniki… na pewno powinny się tam znaleźć. Pamiętaj, że wszystkie linie, które trafią do obrazka, powinny się ze sobą dobrze zgrywać. Postaw na naturalne pozy Model, który "sztucznie" pozuje do zdjęcia, nie wygląda autentycznie na tle wiosennej natury. Zachęć fotografowaną osobę do tego, aby swobodnie się poruszała i spróbuj uchwycić ją w idealnym momencie. Z cyfrowym aparatem możesz sobie pozwolić na pracę metodą "prób i błędów" – nie ogranicza Cię liczba klatek na kliszy fotograficznej. Zadbaj o profesjonalny fotowydruk Udało Ci się uchwycić w kadrze spektakularny portret wiosenny? Jeśli tak, koniecznie go wydrukuj. Ten typ zdjęcia może ciekawie wyglądać na kwadratowej odbitce w "instagramowych" klimatach! Zadbaj także o odpowiedni rozmiar zdjęcia – jeśli ma trafić na ścianę, powinno mieć minimum 30x30 cm. Więcej formatów i rozmiarów odbitek jest dostępnych w Internetowym Studiu Fotograficznym FujiFilm. Sprawdź też koniecznie różne rodzaje papieru i zastanów się, czy fotowydruk nie będzie lepiej się prezentował na profesjonalnym papierze Velvet lub innym. Dobór odpowiednich parametrów wydruku "podbije" wartość samej fotografii. I na koniec najważniejsze: pamiętaj, że robienie zdjęć powinno być dla Ciebie przyjemnością. Dlatego nie bój się eksperymentować z formą, ustawieniami aparatu czy kompozycją. Kto wie? Może idąc swoją drogą wyczarujesz ujęcie, które zaskoczy i zachwyci jeszcze bardziej?

Autor: Artykuł Partnera