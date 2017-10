Jaka matka, takie córki – świetny pomysł na rodzinne zdjęcia angielskiej fotografki

Dominique, matka dwóch uroczych dziewczynek: 11-letniej Amelii i 4-letniej Penny, w 2015 roku zrezygnowała z pracy, żeby zostać w domu z dziećmi w pełnym wymiarze godzin. „Tej decyzji nigdy nie żałowałam. Chociaż z czasem okazało się, że musiałam szukać chwil wytchnienia pomiędzy zmianami pieluszek a odprowadzaniem do szkoły. Chwile te odnalazłam w fotografii" – mówi Dominique.

Jeżeli chodzi o optykę, to mamy wybór pomiędzy jasnymi obiektywami typu zoom (najlepiej o stałym świetle f/2.8 w pełnym zakresie ogniskowych) oraz szkłami stałoogniskowymi, które mają tę zaletę, że są mniejsze, a często również znacznie jaśniejsze, choć częściej trzeba je zmieniać. Wyposażenie dodatkowe obejmuje blendy, zewnętrzną lampę błyskową z regulowanym położeniem głowicy emitującej światło oraz ewentualnie filtry optyczne stosowane w fotografii portretowej (np. zmiękczający).

Jeżeli więc lustrzanka, to jaka? Podobnie jak w wypadku fotografii portretowej, najlepiej do fotografowania dzieci nadają się zaawansowane lustrzanki z matrycą APS-C i małoobrazkową z uwagi na łatwość uzyskiwania niskiej głębi ostrości. O ile jednak przy fotografowaniu dorosłych rozmiar naszego wyposażenia nie ma znaczenia, o tyle w przypadku wykonywania zdjęć dzieci, gdy zależy nam na dyskrecji lepiej jest się zdecydować na korpusy nieco mniejsze, wchodzące w skład segmentu dla zaawansowanych fotografów – głównie z uwagi na skuteczniejszy niż w przypadku prostych korpusów amatorskich system automatycznego ustawiania ostrości oraz większą prędkość w trybie seryjnym (5 kl./s lub więcej, podczas gdy aparaty amatorskie oferują najczęściej 3 kl./s).

Wymienione powyżej cechy sprawiają, że praktycznie jedynym typem aparatów wzorowo spełniającym te wymogi są lustrzanki, choć nowoczesne zaawansowane aparaty kompaktowe i bezlusterkowce również mają opóźnienie reakcji migawki zredukowane do akceptowalnych poziomów. W starszych modelach konieczne jest jednak naciskanie spustu z pewnym wyprzedzeniem, które można zmniejszyć wyłączając układy automatycznego pomiaru światła i ustawiania ostrości oraz przechodząc na tryb pracy manualnej. Nierozwiązane pozostają inne problemy, takie jak choćby jasność optyki, która szczególnie w aparatach kompaktowych pozostawia wiele do życzenia.

Aparat, którym chcemy fotografować dzieci powinien spełniać kilka dość konkretnych wymagań. Powinien dysponować jasną optyką, umożliwiać fotografowanie z krótkimi czasami naświetlania i oferować duży zakres używalnych czułości ISO na wypadek konieczności wykonywania zdjęć przy słabym świetle. To jednak nie wszystkie wymogi. Najważniejszym jest brak widocznego tzw. shutter laga, czyli opóźnienia pomiędzy naciśnięciem spustu migawki a momentem, w którym zdjęcie zostanie wykonane.

"Pewnego ranka przypadkowo ubrałam siebie i Penny w takie same pasiaste szlafroki, a gdy Amelia wyłoniła się z sypialni i roześmiała się, pomyślałam, że podzielimy się tym żartem z innymi. I taki był początek serii".

