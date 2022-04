Jaki prezent wybrać dla mamy? 5 pomysłów na prezent od serca!

Mama to z pewnością wyjątkowa kobieta dla wielu osób, dlatego Dzień Matki jest doskonałą okazją do wyrażenia swoich uczuć. Jeśli zastanawiasz się jaki prezent dla mamy wybrać, mamy dla Ciebie kilka inspirujących propozycji. W tym artykule stawiamy na niezbyt drogie prezenty, które z pewnością zaskoczą wiele matek i sprawią im dużo przyjemności!





Foto kalendarz z waszymi zdjęciami

Prezenty takie jak foto kalendarz czy fotoksiążka należą do grupy personalizowanych upominków, w których stworzenie trzeba włożyć odrobinę wysiłku. Taki gest jest przez większość osób mile widziany i z pewnością doceni go także wiele matek. Cały proces nie jest zbyt skomplikowany. Wymaga wybrania zdjęć, które znajdą się na poszczególnych stronach kalendarza, a następnie doboru papieru do druku, formatu czy projektu okładki. Foto kalendarz będzie przypominał mamie przez cały rok Wasze wspólne chwile!

Bukiet dopasowanych do okazji kwiatów

Ten pomysł na prezent to klasyka gatunku, ale warto o nim wspomnieć, ponieważ niektórym może wydawać się nieco przestarzały. Kwiaty na Dzień Kobiet są zawsze mile widziane! Możesz wybrać zarówno piękny kwiat doniczkowy, który przetrwa długi czas, jak i kwiaty cięte, które ucieszą niemalże każdą kobietę. Jeśli przy pomocy kwiatów chcesz wyrazić swoją wdzięczność za matczyną miłość, postaw na kompozycje z tulipanów, róż, goździków, lilii czy gerberów. Możesz także zdecydować się na piękny kosz wypełniony kwiatami.

Rożek słodkości

To kolejny uniwersalny pomysł, który można ograć w niekonwencjonalny sposób. Jeśli lubisz piec, to miłą niespodzianką będzie wykonanie ciasteczek lub babeczek samemu. Jeśli z kolei wolisz kupić gotowe słodkości, pomyśl nad ciekawą formą ich wręczenia. Możesz wykorzystać kawałek zwykłego brystolu, który zwiniesz w rożek i wypełnisz go słodkimi babeczkami. Włożenie trochę więcej czasu w ręczne przygotowanie opakowania to świetny pomysł, żeby zaskoczyć swoją matkę!

Zaproszenie na kolację

Będzie to perfekcyjny pomysł, jeśli nie zabierasz mamy zbyt często na wspólne wyjścia. Poświęcenie sobie czasu to chyba najcenniejszy prezent, jaki można sobie wyobrazić. Wybierz nowe miejsce, w którym Twoja matka jeszcze nie była lub takie, które jest jej ulubionym. Dzięki temu zapewnisz Wam doskonałą rozrywkę na godzinę lub dwie, a wspomnienia wieczoru będą Wam towarzyszyły jeszcze przez długi czas!

Zdjęcie w pięknej ramce

Możesz wykorzystać Wasze wspólne zdjęcie, żeby stworzyć unikalną pamiątkę. Wystarczy wywołać je, wydrukować w większym formacie np. A4 i dopasować do niego ramkę. Pamiętaj, że oprócz pojedynczych zdjęć czy foto kalendarzy, masz możliwość wydrukowania także fotoksiążki, która pomieści więcej Waszych wspólnych chwil.

Dzień Mamy to wyjątkowy czas... Prezent od serca jest zawsze mile widziany, dlatego w dzisiejszym artykule przedstawiliśmy Ci pomysły na upominki, które zwykle się sprawdzają.